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UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝5本、6億5000万円
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#投資信託
2017年9月27日 / 02:57 / 20日前

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝5本、6億5000万円

2 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託
報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がか
かる場合があります。        
  
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　米国債７－１０年　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         2億5000万円              
 分類           追加型／海外／債券
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.1512
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮＰパリバ証
                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メリルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ　米国リート　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         1億円              
 分類           追加型／海外／不動産投信
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.216
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮＰパリバ証
                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メリルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　新興国株　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         1億円              
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.2484
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮＰパリバ証
                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メリルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　先進国株（除く日本　）　ＥＴ
                Ｆ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         1億円              
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.2052
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮＰパリバ証
                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メリルリンチ日本証
                
 ファンド名     ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　米国株　ＥＴＦ
 運用会社       ＢＲＪ
 設定上限額     1000億円
 設定額         1億円              
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         指定参加者が決定
 信託報酬       0.162
 販売会社       ＳＭＢＣ日興証、クレディ・スイス証、野村証、ＢＮＰパリバ証
                、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証、メリルリンチ日本証

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