UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝大半が下落、ＦＲＢ議長発言などでドル上昇

(情報を更新しました) [27日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。イエレン米連邦準備理事 会(FRB)議長が利上げの継続が必要との認識を示したことを受け、ドルと米国債利回 りが上昇した。 ANZのアジアリサーチ部門責任者、クーン・ゴー氏は「イエレン議長の米金利政策 に関するよりタカ派的な発言を背景にオーバーナイトでドルの買いが強まり、アジア通貨 は下落している」と指摘。「米税制改革を巡る協議の継続もドルを支援している」との見 方を示した。 米政権と議会共和党は27日に税制改革案を公表する予定で、法人税の引き下げが予 想されている。 アナリストらは、米国債利回りが上昇する中、海外投資家がアジア地域の株式と債券 市場から引き揚げているとの見方を示した。 インドルピー、韓国ウォン、台湾ドルはいずれも値下が り。 人民元は一時ほぼ1カ月ぶり安値を付けたが、その後、人民銀行(中央銀 行)がどこまで元安を容認するかを巡って警戒感が高まり、買い戻される展開となった。 マレーシアリンギも下落している。 タイバーツは0.3%安。タイ中央銀行の会合を前に慎重姿勢が広がり、1 カ月ぶり安値を付けた。 バーツは今年に入り、ドルに対して最もパフォーマンスの高いアジア通貨となってお り、7%超上昇している。 0527GMT(日本時間午後2時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.37 112.22 -0.13 Sing dlr 1.3569 1.3542 -0.20 Taiwan dlr 30.248 30.216 -0.11 Korean won 1139 1136.8 -0.23 Baht 33.280 33.17 -0.33 Peso 50.920 50.935 +0.03 Rupiah 13388 13375 -0.10 Rupee 65.54 65.45 -0.14 Ringgit 4.220 4.205 -0.34 Yuan 6.633 6.6400 +0.11 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.37 117.07 +4.18 Sing dlr 1.3569 1.4490 +6.79 Taiwan dlr 30.248 32.279 +6.71 Korean won 1139 1207.70 +5.99 Baht 33.280 35.80 +7.57 Peso 50.920 49.72 -2.36 Rupiah 13388 13470 +0.61 Rupee 65.535 67.92 +3.64 Ringgit 4.220 4.4845 +6.28 Yuan 6.633 6.9467 +4.74 (覧ください)