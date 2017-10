UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝下落、米税制改革案受けドル高

(情報を更新しました) [28日 ロイター] - 28日のアジア通貨は下落。トランプ米 大統領が発表した税制改革案を受けてドルや米国債利回りが上昇し、ア ジア通貨の投資妙味が低下した。 ドル指数は1カ月ぶり高水準の93.575、米10年債利 回りは7月13日以来の高水準となる2.3425%を付 けた。 韓国ウォン、タイバーツ、台湾ドル、 インドネシアルピアはいずれも約0.5%かそれ以上の下げとな っている。 アジア株式市場でもこのところ海外投資家による売りが目立ち、今 月に入って海外勢は台湾株式市場で20億ドル、インドと韓国ではそれ ぞれ10億ドル、インドネシアでは7億ドル相当の株式を売っている。 スタンダード・チャータード銀行の投資ストラテジスト、タリク・ アリ氏は「アジア株式市場からの資金流出が既にみられ、為替にも影響 し始めている」と指摘。インドとインドネシアの株式相場は割高なため 、こうした流れは意外ではないと述べた。 インドネシアルピアは12月以来の安値を付けた。アナリストは、 2カ月連続の利下げがルピアの重しになっていると指摘した。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0610 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.04 112.81 -0.20 Sing dlr 1.3632 1.3593 -0.29 Taiwan dlr 30.432 30.303 -0.42 Korean won 1149 1140.7 -0.76 Baht 33.460 33.3 -0.48 Peso 51.120 51.02 -0.20 Rupiah 13550 13435 -0.85 Rupee 65.77 65.71 -0.10 Ringgit 4.235 4.22 -0.35 Yuan 6.669 6.6425 -0.40 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.04 117.07 +3.57 Sing dlr 1.3632 1.4490 +6.29 Taiwan dlr 30.432 32.279 +6.07 Korean won 1149 1207.70 +5.07 Baht 33.460 35.80 +6.99 Peso 51.120 49.72 -2.74 Rupiah 13550 13470 -0.59 Rupee 65.773 67.92 +3.27 Ringgit 4.235 4.4845 +5.89 Yuan 6.669 6.9467 +4.16 (」メニューからご覧ください)