海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 29 September, 2017 ●海外分●
◇イベント 15:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
「Economic Outlook, Financial Technolo」
Saturday, 30 September, 2017 台湾株式、取引あり
Sunday, 01 October, 2017 1000 ＳＴＳフォーラムに安倍首相・世耕経産相・林文科相が出席
●海外分●
豪が夏時間に移行 スペイン・カタルーニャ州、独立問う住民投票 中国国慶節の祝休日（８日まで）
Monday, 02 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベントの質疑応答に参加
◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節、６日まで）、香港（国慶節）、インド（マハトマガンジー生誕祭）、韓国（特別休日）
Tuesday, 03 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN
1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表）
◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（建国記念日）、独（統一記念日）
Wednesday, 04 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 イオン ３―８月期決算
●海外分● ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 イエレン米ＦＲＢ議長がコミュニティ・バンキング会議であいさつ ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節、６日まで）、台湾（中秋節）
Thursday, 05 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1330 日本商工会議所 会頭会見 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 12:30 パウエルＦＲＢ理事、ダドリーニューヨーク連銀総裁が講演 13:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 20:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 ＥＣＢ理事会（9月7日）議事要旨
◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、香港、韓国（以上、中秋節）
Friday, 06 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等
●海外分● ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（モントリオール） 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション
「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」 ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節）
Monday, 09 October, 2017 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） ◇決算予定 ◇休場 米国（コロンブスデー）＊株取引あり カナダ（感謝祭） 台湾（特別休業日）、韓国（ハングルの日）
Tuesday, 10 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 11:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（チューリヒ） 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ＩＭＦ世界経済見通し
◇決算予定 ◇休場 台湾（国慶日）
Wednesday, 11 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 11:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（チューリヒ） 17:00 米財務省３年・１０年債入札 19:00 ９月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 中国７中全会（第１８期中央委員会第７回全体会議） ◇決算予定 ◇休場
Thursday, 12 October, 2017 1330 日本：8月第3次産業活動指数 1500 セブン＆アイホールディングス ３―８月期決算 1500 ファーストリテイリング 本決算
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン）
◇決算予定 ◇休場 ブラジル（聖母の日）
Friday, 13 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:30 パウエルＦＲＢ理事が講演 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）
◇決算予定 ◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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