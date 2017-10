UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝反発、ドル高が一服

(内容を追加しました) [29日 ロイター] - アジア新興国通貨は、ドルの大幅上昇が 一服したことから、反発した。ただ、米利上げ観測やトランプ政権の税 制改革への期待を背景としたドル高で、月間では大半が下落する見通し 。 インドネシアルピアの上げが目立っている。韓国ウォンK RW=KFTCやフィリピンペソ、インドルピーも0.25 %超上昇した。 ドル指数は今週1.1%上昇し、週間の上昇率は12月以来 の高水準となる見通し。 インド政府が前日、2018年3月終了の会計年度の借り入れにつ いて、当初の計画から変更ないと明らかにしたことから、財政赤字拡大 懸念が後退し、ルピーを支援した。インド中銀が、10─12月期の国 債への外資投資上限を引き上げると発表したことも支援材料となった。 外資の投資は法定上限に近づきつつあったため、国債市場への海外から の資金流入が減速するとの懸念が浮上していた。 タイバーツは、9月の貿易統計が堅調な数字になるとの期 待に支援されている。 北朝鮮情勢の緊迫化が今週若干和らいだことから、韓国ウォンなど が買われた。 0617GMT(日本時間午後3時17分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0617 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.68 112.33 -0.31 Sing dlr 1.3589 1.3576 -0.10 Taiwan dlr 30.360 30.405 +0.15 Korean won 1146 1149.1 +0.29 Baht 33.350 33.4 +0.15 Peso 50.850 50.98 +0.26 Rupiah 13470 13510 +0.30 Rupee 65.43 65.50 +0.11 Ringgit 4.227 4.23 +0.07 Yuan 6.676 6.6570 -0.29 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.68 117.07 +3.90 Sing dlr 1.3589 1.4490 +6.63 Taiwan dlr 30.360 32.279 +6.32 Korean won 1146 1207.70 +5.40 Baht 33.350 35.80 +7.35 Peso 50.850 49.72 -2.22 Rupiah 13470 13470 +0.00 Rupee 65.430 67.92 +3.81 Ringgit 4.227 4.4845 +6.09 Yuan 6.676 6.9467 +4.05 (」メニューからご覧ください)