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UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（2日）＝9本、3600万円
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#投資信託
2017年10月2日 / 02:23 / 15日後

UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（2日）＝9本、3600万円

2 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファン
ドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信
託報酬その他がかかる場合があります。        
 
 ファンド名     野村つみたて日本株投信
 運用会社       野村
 設定上限額     1000万円
 設定額         100万円              
 分類           追加型／国内／株式
 手数料         なし
 信託報酬       0.1836
 販売会社       野村証、ＳＢＩ証、新生銀、野村信託
                
 ファンド名     野村つみたて外国株投信
 運用会社       野村
 設定上限額     1000万円
 設定額         100万円              
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         なし
 信託報酬       0.2052
 販売会社       野村証、ＳＢＩ証、新生銀、野村信託
                
 ファンド名     ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替
                ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜限定為替ヘッジあり＞
                （年２回決算型決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決
                算型）／＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
                
 運用会社       三菱Ｕ国際
 設定上限額     各100万円
 設定額         各100万円
 分類           追加型／内外／債券
 手数料         3.24
 信託報酬       1.8144
 販売会社       大和証
                
 ファンド名     ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８
                ０ｓ／１９９０ｓ
                
 運用会社       三菱Ｕ国際
 設定上限額     各1000万円
 設定額         各1000万円
 分類           追加型／内外／資産複合
 手数料         なし
 信託報酬       0.54
 販売会社       三菱ＵＦＪ信託

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