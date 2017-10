UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝下落、米ドル高で

(内容を追加しました) [2日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米国債の利回り上昇を受けた米ドル高で、売りが優勢と なった。予想を上回る中国の製造業指標はアジア通貨の十分な支援材料とならなかった。 直近のドル指数は0.3%高の93.412。 米国10年債利回りは、アジア時間の取引で2.360%に上昇。29日のニューヨーク 市場では2.326%で取引を終了した。 フィリピンペソの下げが目立ち、下げ幅はここ6週間余りで最大となった。 タイバーツは、消費者物価指数(CPI)を受け小幅下落。9月のタイCPIは3カ月連続で 上昇したが、中銀目標は引き続き下回った。 シンガポールドルは米ドルに対して0.3%下落。 インドネシアルピアは0.4%安。9月のCPIは、前年同月比3.72%上昇した。4カ月連 続で伸びが鈍化し、3月以来の低水準となった。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.89 112.47 -0.37 Sing dlr 1.3609 1.3572 -0.27 Taiwan dlr 30.404 30.305 -0.33 Baht 33.400 33.32 -0.24 Peso 51.060 50.815 -0.48 Rupiah 13525 13470 -0.41 Ringgit 4.230 4.219 -0.26 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.89 117.07 +3.70 Sing dlr 1.3609 1.4490 +6.47 Taiwan dlr 30.404 32.279 +6.17 Baht 33.400 35.80 +7.19 Peso 51.060 49.72 -2.62 Rupiah 13525 13470 -0.41 Ringgit 4.230 4.4845 +6.02 (