4日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1245 国庫短期証券の入札結果 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） 決算：イオン（３―８月期） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（水） 07:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Sep 07:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep 07:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Sep 07:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Sep 08:30 英：サービス部門ＰＭＩ Sep 09:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Sep 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep 13:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep 14:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Sep ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 16:15 ドラギＥＣＢ総裁が式典であいさつ 19:15 イエレン米ＦＲＢ議長がコミュニティ・バンキング会議であいさつ ◇決算予定 ペプシコ、モンサント ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節、６日まで）、台湾（中秋節）