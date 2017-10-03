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4日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月3日 / 06:13 / 13日前

4日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１０月４日)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等
1245　国庫短期証券の入札結果
1400　需給ギャップと潜在成長率（日銀）
    
    　決算：イオン（３―８月期）   
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）      
４日（水）
07:50    仏：総合ＰＭＩ改定値 Sep             
07:50    仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep             
07:55    独：総合ＰＭＩ改定値 Sep             
07:55    独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep             
08:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Sep             
08:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Sep             
08:30    英：サービス部門ＰＭＩ Sep             
09:00    ユーロ圏：小売売上高（統計局） Aug            
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
12:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Sep            
13:45    米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep             
13:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Sep             
14:00    米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Sep             
    
◇イベント
09:00    インド：中銀金利発表              
16:15    ドラギＥＣＢ総裁が式典であいさつ
19:15    イエレン米ＦＲＢ議長がコミュニティ・バンキング会議であいさつ
    
◇決算予定    
ペプシコ、モンサント
     
◇休場
中国（国慶節）、韓国（中秋節、６日まで）、台湾（中秋節）

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