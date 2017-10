UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回りおおむね低下、銃撃事件受けた警戒感続く

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 97*23.50 2.8633% 柄) 前営業日終値 97*22.50 2.8650% 10年債(指標銘柄 16時53分 99*11.00 2.3247% ) 前営業日終値 99*07.50 2.3370% 5年債(指標銘柄 16時39分 99*25.50 1.9179% ) 前営業日終値 99*23.00 1.9340% 2年債(指標銘柄 15時59分 99*25.75 1.4750% ) 前営業日終値 99*25.00 1.4870% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*20.00 152*22.00 Tノート先物12月限 125*10.50 125*08.00 米金融・債券市場では不安定な取引のなか利回りがおおむね低下した。1日に発生し たラスベガスの銃乱射事件を受けた警戒感が継続していることに加え、連邦準備理事会( FRB)が年内あと1回の利上げを行う可能性が市場で引き続き意識されている。 終盤の取引で10年債利回りは2.335%と、前日終盤の2.337 %からやや低下。2年債利回りは1.475%と、1.487%から低下した 。 FTNフィナンシャル(テネシー州)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、 少なくとも59人が死亡し、近年の米史上最悪の銃撃事件となった今回の事件に対する 警戒感は払しょくされていないと指摘。「事件は市場に陰を落としており、大胆な取引は 鳴りをひそめている」と述べた。 ただ、30年債利回りは2.876%と、2.865%からやや上昇。 この日はアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ首長国が3トランシェで構成する100 億ドルの国債発行の一環として同首長国初となる30年債を発行。アナリストはこれに備 えるために米長期債を売る動きが見られたとしている。 シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のマネジング・ディレ クター、トム・ディ・ガロマ氏は債券市場ではイエレンFRB議長の後任人事が注目を集 め始めていると指摘。「イエレン議長がハト派であるため、向こう2─3週間に出てくる 後任人事を巡る発表はいかなるものでもタカ派的となる」とし、「このため、誰が後任に 就こうと、利上げペースはイエレン議長時代から加速するとの見方が市場で支持を集め始 めている」と述べた。 12月の利上げの可能性を探るため、市場では6日発表の雇用統計に注目が集まって いる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 -0.50 (い)