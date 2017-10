UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝上昇、ＦＲＢ議長人事巡りドル高一服

(情報を更新しました) [4日 ロイター] - アジア新興国通貨は上昇。米連邦準備理事会(FRB)の次期議長にタカ派色 が比較的薄い候補が指名される可能性があるとの観測が浮上し、ドル高が一服した。 米政治専門サイト「ポリティコ」が、ムニューシン米財務長官は次期FRB議長にパウエル理事が適任 と考えていると報じたことを受け、ドルは小幅下落した。パウエル氏は、同じく有力候補とされるウォーシ ュ元FRB理事と比べてタカ派色が薄い。 一方、世界銀行は4日、東アジア・太平洋地域発展途上国の2017年と18年の成長率予測を引き上 げた。このうちマレーシアについて、投資の拡大や世界貿易の回復が成長を下支えするとして、成長見通し を上方修正。これを受けてマレーシアリンギは小幅上昇した。 タイバーツは0.3%高。世銀は輸出や観光業の力強い回復を理由にタイの成長見通しも引き 上げた。 このほか、フィリピンペソは0.3%上昇。同国中央銀行のエスペニラ総裁は4日、政府が 計画している税制改革について、インフレに及ぼす影響は限定的なものにとどまるとの認識を示し、中銀が 金融政策を調整する必要はないと述べた。 インドネシアルピアは小幅高。 中銀の政策会合をこの日に控えるインドルピーも小幅上昇。会合では政策金利の据え置きが予 想されている。 台湾、中国、韓国市場は休場。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.640 112.84 +0.18 Sing dlr 1.361 1.3619 +0.10 Baht 33.360 33.435 +0.22 Peso 50.960 51.05 +0.18 Rupiah 13475.000 13540 +0.48 Rupee 65.360 65.50 +0.21 Ringgit 4.225 4.2375 +0.31 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.640 117.07 +3.93 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.50 Baht 33.360 35.80 +7.31 Peso 50.960 49.72 -2.43 Rupiah 13475.000 13470 -0.04 Rupee 65.360 67.92 +3.92 Ringgit 4.225 4.4845 +6.15 (