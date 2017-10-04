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5日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月4日 / 07:57 / 12日前

5日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１０月５日)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等       
1030　１０年物価連動国債の入札発行      
1235　国庫短期証券の入札結果        
1245　１０年物価連動国債の入札結果
1330　日本商工会議所会頭会見
1515　１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
    
　　新規上場　ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        がマザーズに（公開価格1280円）
    新規上場　大阪油化工業        がジャスダックに（公開価格1860円）
    新規上場　ウェルビー        がマザーズに（公開価格2580円）  
      
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
５日（木）
◇指標
00:30    豪：貿易収支（連邦統計局） Aug             
00:30    豪：小売売上高（連邦統計局） Aug            
11:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Sep             
12:30    米：貿易収支（商務省） Aug             
12:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:00    米：製造業新規受注（商務省） Aug             
14:00    米：耐久財受注改定値（商務省） Aug            

◇イベント
13:00    ダドリーＮＹ連銀総裁があいさつ
13:10    パウエルＦＲＢ理事が講演
13:15    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
13:30    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
15:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 
20:30    ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
ＥＣＢ理事会（9月7日）議事要旨
     
◇決算予定   
コストコ
      
◇休場
中国（国慶節）、香港、韓国（以上、中秋節）

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