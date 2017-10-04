5日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1330 日本商工会議所会頭会見 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 新規上場 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ がマザーズに（公開価格1280円） 新規上場 大阪油化工業 がジャスダックに（公開価格1860円） 新規上場 ウェルビー がマザーズに（公開価格2580円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（木） ◇指標 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Aug 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Aug 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Sep 12:30 米：貿易収支（商務省） Aug 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：製造業新規受注（商務省） Aug 14:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Aug ◇イベント 13:00 ダドリーＮＹ連銀総裁があいさつ 13:10 パウエルＦＲＢ理事が講演 13:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 20:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 ＥＣＢ理事会（9月7日）議事要旨 ◇決算予定 コストコ ◇休場 中国（国慶節）、香港、韓国（以上、中秋節）