再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回りやや上昇、雇用統計に注目

(1段落目の表現を明確にしました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 97*22.50 2.8649% 柄) 前営業日終 97*18.00 2.8720% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*11.50 2.3229% ) 前営業日終 99*09.00 2.3320% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*25.75 1.9162% ) 前営業日終 99*24.75 1.9230% 値 2年債(指標銘柄 16時48分 99*25.75 1.4751% ) 前営業日終 99*25.75 1.4750% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*18.00 152*20.00 Tノート先物12月限 125*10.50 125*10.50 米金融・債券市場では、国債利回りがやや上昇した。朝方発表された9月のISM非 製造業総合指数が約12年ぶりの高水準となったことで、6日発表の9月雇用統計への懸 念がやや後退した。 米供給管理協会(ISM)が発表した9月の非製造業総合指数(NMI)は59.8 と、前月の55.3から上昇し、2005年8月以来約12年ぶりの高水準となった。市 場予想の55.5も上回った。 これを受け、長期債利回りは上昇。ISM指数発表前は9月の雇用統計を巡る先行き 不透明感が高まっていることで、国債利回りは低水準で推移していた。 今回の雇用統計は米国を相次いで襲ったハリケーンの影響が反映される見通し。ソシ エテ・ジェネラル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は 「ハリケーンの影響を推し量るのが難しく、今回の雇用統計を巡る先行き不透明感は高ま っている」としている。 ジェフェリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は 今回の雇用統計はハリケーンの影響である程度歪められた結果になると予想。「このため 、今回の結果が何らかの方向性を示すと見なす人がどの程度いるかは分からない」と述べ た。 この日発表の9月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数が13万5000人 増と、市場予想の12万5000人増を上回った。雇用は増えたもののハリケーン「ハー ビー」と「イルマ」が影響し、増加数は2016年10月以来の小幅な伸びとなった。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・ コリ氏はADP全米雇用報告が9月の雇用統計について何を意味するのか推測することは 難しいと指摘。「市場ではハリケーンの影響で非農業雇用者数が軟調になるとの見方は払 しょくされていない」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.333%と、前日終盤の2.332 %からやや上昇している。30年債利回りは2.877%と、2.872% から小幅に上昇。2年債利回りもやや上昇の1.479%となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -32.75 0.00 (い)