UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝総じて下落、堅調な米指標がドルを支援

(情報を更新しました) [5日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は5日、対ドルで 軟調に推移している。米サービスセクターの力強い成長を示す指標を受 けて、ドルが強含んでいる。 米供給管理協会(ISM)が発表した9月の非製造業総合指数(N MI)が約12年ぶりの高水準となり、ドル指数は上昇。企業向 け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(AD P)とムーディーズ・アナリティクスが発表した9月の全米雇用報告に よると、民間部門雇用者数は13万5000人増と、予想を上回った。 インドルピーが下落している。インド中銀は4日、政策金 利であるレポレートをほぼ7年ぶり低水準の6.00%に据え置いた。 シンガポールドルは0.2%下落、タイバーツ、イ ンドネシアルピアも若干下げた。台湾ドルは上昇した。 きょうは、中国本土と、香港、韓国の各市場が休場となっている。 0602GMT(日本時間午後3時02分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.750 112.74 -0.01 Sing dlr 1.364 1.3609 -0.21 Taiwan dlr 30.342 30.450 +0.36 Baht 33.370 33.34 -0.09 Peso 51.010 51 -0.02 Rupiah 13485.000 13475 -0.07 Rupee 65.163 65.01 -0.23 Ringgit 4.227 4.226 -0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.750 117.07 +3.83 Sing dlr 1.364 1.4490 +6.26 Taiwan dlr 30.342 32.279 +6.38 Baht 33.370 35.80 +7.28 Peso 51.010 49.72 -2.53 Rupiah 13485.000 13470 -0.11 Rupee 65.163 67.92 +4.23 Ringgit 4.227 4.4845 +6.09 (」メニューからご覧ください)