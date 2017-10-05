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再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月5日 / 08:35 / 11日前

再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (予定を追加しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0900　８月毎月勤労統計（厚生労働省）
0850　外貨準備高（財務省）       
1000　閣議、閣議後会見
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1300　生活意識に関するアンケート調査（日銀）
1400　消費活動指数（日銀）
1400　８月景気動向指数速報（内閣府）

　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）   
        
６日（金）
06:00    独：鉱工業受注（経済技術省） Aug            
06:45    仏：貿易収支（税関） Aug             
12:30    米：雇用統計（労働省） Sep             
14:00    米：卸売在庫（商務省） Aug             
19:00    米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Aug             
◇イベント
13:15　ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演
15:45    ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（モントリオール）
16:15    ダドリーＮＹ連銀総裁が講演
16:45    カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加
17:50    ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション
        「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」
◇休場
中国（国慶節）、韓国（中秋節）

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