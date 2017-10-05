再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 ８月毎月勤労統計（厚生労働省） 0850 外貨準備高（財務省） 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1300 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1400 消費活動指数（日銀） 1400 ８月景気動向指数速報（内閣府） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（金） 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Aug 06:45 仏：貿易収支（税関） Aug 12:30 米：雇用統計（労働省） Sep 14:00 米：卸売在庫（商務省） Aug 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Aug ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（モントリオール） 16:15 ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節）