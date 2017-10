再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 8月毎月勤労統計(厚生労働省) 0850 外貨準備高(財務省) 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1300 生活意識に関するアンケート調査(日銀) 1400 消費活動指数(日銀) 1400 8月景気動向指数速報(内閣府) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 6日(金) 06:00 独:鉱工業受注(経済技術省) Aug 06:45 仏:貿易収支(税関) Aug 12:30 米:雇用統計(労働省) Sep 14:00 米:卸売在庫(商務省) Aug 19:00 米:消費者信用残高(FRB) Aug ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(モントリオール) 16:15 ダドリーNY連銀総裁が講演 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション 「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」 ◇休場 中国(国慶節)、韓国(中秋節)