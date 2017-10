10日の国内・海外経済指標と行事予定

(10月10日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議とりやめ 衆院選公示 日銀支店長会議 0850 8月国際収支(財務省) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(9月中:指定報告機関ベース) 1030 20年利付国債(10月債)の発行予定額等 1400 日銀地域経済報告(さくらリポート) 1400 9月景気ウオッチャー調査(内閣府) 1530 経団連会長会見 *決算:Jフロント、高島屋 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 10日(火) 06:00 独:貿易収支(連邦統計庁) Aug 06:45 仏:鉱工業生産(INSEE) Aug 08:30 英:鉱工業生産(国立統計局) Aug 08:30 英:貿易収支(国立統計局) Aug 10:00 米:中小企業楽観度指数(NFIB) Sep 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演(香港) 「Balance Sheet Normalization in the United States」 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 EU財務相理事会(ルクセンブルク) IMF世界経済見通し ◇休場 台湾(国慶日)