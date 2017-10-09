10日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月１０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議とりやめ 衆院選公示 日銀支店長会議 0850 ８月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース） 1030 ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1400 日銀地域経済報告（さくらリポート） 1400 ９月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1530 経団連会長会見 ＊決算：Ｊフロント、高島屋 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（火） 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Aug 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Aug 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Aug 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:10 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演（香港） 「Balance Sheet Normalization in the United States」 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ＩＭＦ世界経済見通し ◇休場 台湾（国慶日）