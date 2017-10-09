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10日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月6日 / 05:47 / 7日前

10日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１０月１０日)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　閣議とりやめ
    　衆院選公示
    　日銀支店長会議
    
0850　８月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース）
1030　２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等
1400　日銀地域経済報告（さくらリポート）
1400　９月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1530　経団連会長会見
    
    ＊決算：Ｊフロント、高島屋
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）       
    
１０日（火）
06:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Aug             
06:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug           
08:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Aug           
08:30    英：貿易収支（国立統計局） Aug             
10:00    米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Sep             
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
    
◇イベント
01:10    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演（香港）
        「Balance Sheet Normalization in the United States」
14:00    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
00:00    カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加
ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク）
ＩＭＦ世界経済見通し
    
◇休場
台湾（国慶日）

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