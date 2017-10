海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 06 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN 1930 小池東京都知事インタビュー

●海外分● ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(モントリオール) 16:15 ダドリーNY連銀総裁が講演 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション

「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」 ◇休場 中国(国慶節)、韓国(中秋節)

Saturday, 07 October, 2017 ●海外分● 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(モントリオール) ◇決算予定 ◇休場

Monday, 09 October, 2017 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合(ルクセンブルク)

◇決算予定 ◇休場 米国(コロンブスデー)*株取引あり カナダ(感謝祭) 台湾(特別休業日)、韓国(ハングルの日)

Tuesday, 10 October, 2017 Time Unknown 日銀支店長会議 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(9月中:指定報告機関ベース) 1030 日本:20年利付国債(10月債)の発行予定額等) 1530 経団連会長会見

●海外分● ◇イベント 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 EU財務相理事会(ルクセンブルク) IMF世界経済見通し

◇決算予定 ◇休場 台湾(国慶日)

Wednesday, 11 October, 2017 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:30年利付国債の入札発行 1245 日本:30年利付国債の入札結果 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外分● ◇イベント 11:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加(チューリヒ) 17:00 米財務省3年・10年債入札 19:00 9月19─20日の米FOMC議事要旨発表 中国7中全会(第18期中央委員会第7回全体会議)

◇決算予定 ◇休場

Thursday, 12 October, 2017 0850 9月貸出・預金動向(日銀) 0850 9月企業物価指数(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:5年利付国債(10月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1330 日本:8月第3次産業活動指数 (TERTIARY-INDUSTRY-IDX) 1500 セブン&アイホールディングス 3―8月期決算 1500 ファーストリテイリング 本決算

●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 G20財務相・中銀総裁会議(13日まで、ワシントン)

◇決算予定 ◇休場 ブラジル(聖母の日)

Friday, 13 October, 2017 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0850 9月マネーストック(日銀) 1030 日本:流動性供給入札 1245 日本:流動性供給入札結果 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:00 パウエルFRB理事が講演 G20財務相・中銀総裁会議(最終日、ワシントン) IMF・世銀年次総会(15日まで)

◇決算予定

◇休場

Saturday, 14 October, 2017 ●海外分● IMF・世銀年次総会(15日まで)

Sunday, 15 October, 2017

●海外分● オーストリア総選挙 IMF・世銀年次総会(最終日)

Monday, 16 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 日米経済対話(ワシントン)

◇決算予定 ◇休場

Tuesday, 17 October, 2017

●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ◇休場

Wednesday, 18 October, 2017

●海外分● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 中国共産党党大会開幕 フィッシャー米FRB副議長が講演

◇決算予定 ◇休場 シンガポール、マレーシア(ヒンズー教新年)

Thursday, 19 October, 2017

1330 日証協会長会見 1430 三井生命下期運用計画 (日本語サービス)

●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省2年・5年・7年債入札条件 15:00 米財務省インフレ指数連動2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 APEC財務相会合(ベトナム、20日まで) EU首脳会議(20日まで) 韓国:中銀金利発表 インドネシア:中銀金利発表 チリ:中銀金利発表

◇決算予定 ◇休場

Friday, 20 October, 2017 1535 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会)

●海外分● ◇イベント EU首脳会議(最終日)

◇決算予定 ダイムラー

◇休場 インド

