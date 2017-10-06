海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 06 October, 2017 Time Unknown CEATEC JAPAN 1930 小池東京都知事インタビュー
●海外分● ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（モントリオール） 16:15 ダドリーＮＹ連銀総裁が講演 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がプレゼンテーション
「Standard of Living Across U.S. Metropolitan Statistical Areas」 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節）
Saturday, 07 October, 2017 ●海外分● 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（モントリオール） ◇決算予定 ◇休場
Monday, 09 October, 2017 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク）
◇決算予定 ◇休場 米国（コロンブスデー）＊株取引あり カナダ（感謝祭） 台湾（特別休業日）、韓国（ハングルの日）
Tuesday, 10 October, 2017 Time Unknown 日銀支店長会議 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース） 1030 日本：２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等） 1530 経団連会長会見
●海外分● ◇イベント 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 00:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ＩＭＦ世界経済見通し
◇決算予定 ◇休場 台湾（国慶日）
Wednesday, 11 October, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 11:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（チューリヒ） 17:00 米財務省３年・１０年債入札 19:00 ９月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 中国７中全会（第１８期中央委員会第７回全体会議）
◇決算予定 ◇休場
Thursday, 12 October, 2017 0850 ９月貸出・預金動向（日銀） 0850 ９月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 日本：8月第3次産業活動指数 (TERTIARY-INDUSTRY-IDX) 1500 セブン＆アイホールディングス ３―８月期決算 1500 ファーストリテイリング 本決算
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（１３日まで、ワシントン）
◇決算予定 ◇休場 ブラジル（聖母の日）
Friday, 13 October, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ９月マネーストック（日銀） 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 17:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）
◇決算予定
◇休場
Saturday, 14 October, 2017 ●海外分● ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）
Sunday, 15 October, 2017
●海外分● オーストリア総選挙 ＩＭＦ・世銀年次総会（最終日）
Monday, 16 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 日米経済対話（ワシントン）
◇決算予定 ◇休場
Tuesday, 17 October, 2017
●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ◇休場
Wednesday, 18 October, 2017
ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）
●海外分● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 中国共産党党大会開幕 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演
◇決算予定 ◇休場 シンガポール、マレーシア（ヒンズー教新年）
Thursday, 19 October, 2017
1330 日証協会長会見 1430 三井生命下期運用計画 (日本語サービス)
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 15:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＡＰＥＣ財務相会合（ベトナム、２０日まで） ＥＵ首脳会議（２０日まで） 韓国：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 チリ：中銀金利発表
◇決算予定 ◇休場
Friday, 20 October, 2017 1535 黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会）
●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（最終日）
◇決算予定 ダイムラー
◇休場 インド
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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