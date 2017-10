UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝小幅安、米税制改革期待でドル上昇

(情報を更新しました) [6日 ロイター] - アジア通貨は小幅下落。米税制改革への期 待感からドル指数が7週間ぶり高水準を付けた。ただ、リスクセンチメ ントが改善する中、アジア通貨の下値は限定的となった。 米議会下院が5日、2018会計年度の予算決議案を承認し、税制 改革に向けた動きが前進した。 S&P総合500種が6営業日連続で終値での最高値を更新 するなど、米株高も投資家心理を支え、投資家の不安心理を示すシカゴ ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス( VIX指数)は引け値での過去最低を更新した。 スタンダード・チャータードの投資ストラテジスト、タリク・アリ 氏はS&P500とVIXの記録更新について「ドル高や金利上昇の見 通しにもかかわらず、世界経済によってリスク資産がなお下支えされる ことを示している」と指摘。「アジア通貨は向こう数週間でやや下落す るかもしれないが、下げは限定的となる可能性が高い」と述べた。 シンガポールドルはここ7週間余りで最も低い水準を付けた 。シンガポールドルと台湾ドル、インドネシアルピアは 週間で4週連続のマイナスとなる見込みだ。 フィリピンペソは0.2%安。 インドルピーも小幅安となっている。 0524GMT(日本時間午後2時24分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.960 112.81 -0.13 Sing dlr 1.367 1.3640 -0.18 Taiwan dlr 30.365 30.350 -0.05 Baht 33.410 33.33 -0.24 Peso 51.120 51.01 -0.22 Rupiah 13500.000 13455 -0.33 Rupee 65.248 65.14 -0.16 Ringgit 4.235 4.227 -0.19 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.960 117.07 +3.64 Sing dlr 1.367 1.4490 +6.04 Taiwan dlr 30.365 32.279 +6.30 Baht 33.410 35.80 +7.15 Peso 51.120 49.72 -2.74 Rupiah 13500.000 13470 -0.22 Rupee 65.248 67.92 +4.10 Ringgit 4.235 4.4845 +5.89 (」メニューからご覧ください)