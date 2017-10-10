11日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月１１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ８月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1210 岩田郵政民営化委員長会見 1245 ３０年利付国債の入札結果 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：ローソン、ユニーファミマ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月１１日（水） 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Aug ◇イベント 11:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（チューリヒ） 17:00 米財務省３年・１０年債入札 18:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 19:00 ９月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 中国７中全会（第１８期中央委員会第７回全体会議） ラガルドＩＭＦ専務理事が講演