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11日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月10日 / 05:19 / 6日前

11日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１０月１１日)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　８月機械受注（内閣府）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　３０年利付国債の入札発行
1210　岩田郵政民営化委員長会見
1245　３０年利付国債の入札結果
1515　３０年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：ローソン、ユニーファミマ
　
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）       
１０月１１日（水）
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
14:00    米：求人労働移動調査（労働省） Aug             
◇イベント
11:15    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加（チューリヒ）
17:00    米財務省３年・１０年債入札
18:40    ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
19:00    ９月１９─２０日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
中国７中全会（第１８期中央委員会第７回全体会議）
ラガルドＩＭＦ専務理事が講演

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