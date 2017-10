UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝上昇、韓国ウォン・人民元の上げ目立つ

(内容を追加しました) [10日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が上昇して いる。韓国ウォンや人民元の上げが目立っている。 韓国ウォンは約2週間ぶり高値をつけた。連休明けの国内株式市場 は大幅に上昇し、韓国ウォン買いが進んでいる。 北朝鮮がミサイルを発射するとの観測が再浮上しているものの、北 朝鮮情勢がこれ以上緊迫化することはないとの見方もあり、韓国ウォン を支援している。 人民元の上昇はアジア通貨を支援している。 メイバンク(シンガポール)の為替ストラテジスト、クリストファ ー・ウォン氏は「日本を除くアジアの通貨の上げは、人民元高がけん引 役となっている。人民銀行はこの日の基準値を元高に設定した」と説明 した。 タイバーツはここ5営業日中4営業日上昇している。マレ ーシアリンギも小幅上昇。 OANDAのシニア・トレーダー、ステファン・イネス氏は、最近 の売りを受け、タイバーツとマレーシアリンギの持ち高が低水準にある ことに投資家は注目していると説明した。 一方、インドネシアルピアとインドルピーについて は、米連邦準備理事会(FRB)の金融政策とバランスシート縮小に対 する警戒感で、先行きが不透明となっていると指摘した。 フィリピンペソは小幅下落。8月の貿易赤字は7月から 拡大した。 台湾市場は祝日のため休場。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0515 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.630 112.66 +0.03 Sing dlr 1.359 1.3634 +0.32 Korean won 1138.000 1145.4 +0.65 Baht 33.323 33.38 +0.17 Peso 51.310 51.245 -0.13 Rupiah 13498.000 13515 +0.13 Rupee 65.240 65.35 +0.17 Ringgit 4.222 4.23 +0.19 Yuan 6.598 6.6248 +0.41 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.630 117.07 +3.94 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.62 Korean won 1138.000 1207.70 +6.12 Baht 33.323 35.80 +7.43 Peso 51.310 49.72 -3.10 Rupiah 13498.000 13470 -0.21 Rupee 65.240 67.92 +4.11 Ringgit 4.222 4.4845 +6.22 Yuan 6.598 6.9467 +5.29 (」メニューからご覧ください)