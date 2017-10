UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝大半が堅調、米インフレ巡る不透明感がドル圧迫

(内容を更新しました) [12日 ロイター] - アジア通貨は大半が堅調。米インフレ見通しを巡る不透明 感がドルを圧迫している。 米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨で多くの当局者が低インフレが一時的 なものではない可能性に懸念を表明していることが分かり、ドル指数が2週間ぶり の安値を付けた。 バークレイズのアジアマクロ戦略部門責任者、Mitul Kotecha氏は「リスク志向が上 向いているほか、全般的なドル安がアジア通貨をある程度支援している」と述べた。 韓国ウォンは韓国株への資金流入に支えられている。 マレーシアリンギが小幅高。8月のマレーシア鉱工業生産指数は上昇率が20 15年3月以来の高水準となった。 シンガポールドル、台湾ドル、タイバーツは9月26日以来 の高値水準に上昇。 半面、フィリピンペソは軟調。最近の6営業日のうち、下落は5営業日目 となっている。 0459GMT(日本時間午後1時59分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0459 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.340 112.48 +0.12 Sing dlr 1.353 1.3541 +0.08 Taiwan dlr 30.220 30.232 +0.04 Korean won 1134.000 1135.2 +0.11 Baht 33.100 33.21 +0.33 Peso 51.380 51.35 -0.06 Rupiah 13499.000 13515 +0.12 Rupee 65.140 65.14 +0.00 Ringgit 4.214 4.22 +0.14 Yuan 6.590 6.5882 -0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.340 117.07 +4.21 Sing dlr 1.353 1.4490 +7.10 Taiwan dlr 30.220 32.279 +6.81 Korean won 1134.000 1207.70 +6.50 Baht 33.100 35.80 +8.16 Peso 51.380 49.72 -3.23 Rupiah 13499.000 13470 -0.21 Rupee 65.140 67.92 +4.27 Ringgit 4.214 4.4845 +6.42 Yuan 6.590 6.9467 +5.41 (覧ください)