UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、堅調な入札結果受け

(表を更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 97*31.50 2.8506% ) 前営業日終値 97*15.50 2.8760% 10年債(指標銘柄 17時00分 99*12.00 2.3213% ) 前営業日終値 99*05.50 2.3450% 5年債(指標銘柄) 17時01分 99*22.00 1.9413% 前営業日終値 99*20.00 1.9550% 2年債(指標銘柄) 14時56分 99*23.25 1.5167% 前営業日終値 99*23.00 1.5210% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 153*03.00 152*18.00 限 Tノート先物12月 125*12.50 125*07.50 限 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。 120億ドルの30年債入札が堅調な需要を集めたほか、消費者物価指数(CPI) の公表を翌日に控え、ポジション調整の動きもみられた。 終盤の取引で、10年債価格は5/32高。利回りは2.327%と前 日の2.345%から低下した。 30年債入札の応札倍率は2.53倍と、2015年9月以来の高水準だった。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は、このところの売りペースが落ち着き、堅調な入札結果になったとの 見方を示す。 米地質調査所(USGS)が、過去に核実験が行われた北朝鮮の地域で地震のような 動きがあったとの見方を示したことも、入札の追い風となった。自然に起こったのか、人 工的なものかは特定できていないという。 9月の米卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比0.4%上昇 した。前年同月比で2.6%上昇し、2012年2月以来の大幅な伸びを示した。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は「PPIはやや好転したが、CPIにうまく結びつかない」と指摘。「大方の市場(関 係者)は依然として、翌日のCPIを見極めようとしている」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -32.50 (+0.25) (い)