海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 13 October, 2017 ●海外分●
◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで）
◇決算予定 サムスン電子 バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ
◇休場 タイ
Saturday, 14 October, 2017 ●海外分● ＩＭＦ・世銀年次総会（１５日まで） 00:00 ラウテンシュレーガーＥＣＢ専務理事とリプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が講演 17:00 ドラギＥＣＢ総裁が記者会見
Sunday, 15 October, 2017 ●海外分● 13:00 イエレンＦＲＢ議長が経済と金融政策に関する討論会に出席 オーストリア総選挙 ＩＭＦ・世銀年次総会（最終日）
Monday, 16 October, 2017 ●海外分●
◇イベント 日米経済対話（ワシントン）
◇決算予定 ネットフリックス
◇休場
Tuesday, 17 October, 2017 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分●
◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨
◇決算予定 モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、Ｊ＆Ｊ
◇休場
Wednesday, 18 October, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 桜井日銀審議委員講演（函館） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 桜井日銀審議委員会見（函館） ●海外分●
◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 中国共産党党大会開幕 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演
◇決算予定 ＵＳバンコープ
◇休場 シンガポール、マレーシア（ヒンズー教新年）
Thursday, 19 October, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日証協会長会見 1430 日本商工会議所会頭会見 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分●
◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 15:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＡＰＥＣ財務相会合（ベトナム、２０日まで） ＥＵ首脳会議（２０日まで） 韓国：中銀金利発表, インドネシア：中銀金利発表 チリ：中銀金利発表
◇決算予定
◇休場 インド
Friday, 20 October, 2017 1535 黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） 1600 日本：９月のコンビニ売上高 ●海外分●
◇イベント 18:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席 ＥＵ首脳会議（最終日）
◇決算予定 ダイムラー
◇休場 インド
Monday, 23 October, 2017 0850 10月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1400 金融システムレポート（日銀） 1400 日本：９月のショッピングセンター売上高 1400 日本：８月改定景気動向指数 1430 日本：９月の百貨店売上高 ●海外分●
◇決算予定
◇休場 タイ、ニュージーランド（レーバーデー）
Tuesday, 24 October, 2017 1400 日本：９月のスーパー売上高 ●海外分●
◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 25 October, 2017 ●海外分●
◇イベント 17:00 米財務省５年債入札・インフレ指数連動２年債
◇決算予定
◇休場
Thursday, 26 October, 2017 0850 9月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分●
◇イベント 17:00 米財務省７年債入札
◇決算予定
◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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