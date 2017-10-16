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訂正-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝3本
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#投資信託
2017年10月15日 / 22:10 / 6日前

訂正-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝3本

1 分で読む

 (「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）」と
「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）」の
設定上限額をそれぞれ１００万円から１０００万円に訂正します。)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファ
ンドの信託報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関す
る信託報酬その他がかかる場合があります。        
 
 ファンド名     米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）
 運用会社       三井住友ＴＡ
 設定上限額     50万円
 設定額         
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         なし
 信託報酬       0.3672
 販売会社       三井住友信託
                
 ファンド名     ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産
                成長型）
 運用会社       ニッセイ
 設定上限額     1000万円（訂正）
 設定額         1000万円            
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         3.24
 信託報酬       1.1232
 販売会社       内藤証
                
 ファンド名     ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２
                回決算型）
 運用会社       ニッセイ
 設定上限額     1000万円（訂正）
 設定額         1000万円            
 分類           追加型／海外／株式
 手数料         3.24
 信託報酬       1.1232
 販売会社       内藤証

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