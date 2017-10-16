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17日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月16日 / 06:02 / 5日前

17日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0800　１０月ロイター短観
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1030　２０年利付国債の入札発行
1245　２０年利付国債の入札結果
1515　２０年利付国債の第II非価格競争入札結果
        
    新規上場　ｇｌｏｂａｌ ｂｒｉｄｇｅ ＨＯＬＤＩＮＧＳ        がＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅ
ｔに
    東証１部指定　ヴィンクス        　東証２部から
 
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
    
１０月１７日（火）
21:45    ＮＺ：ＣＰＩ Q3             
08:30    英：消費者物価指数（国立統計局） Sep             
08:30    英：生産者物価指数（国立統計局） Sep             
09:00    独：景気期待指数（ＺＥＷ） Oct             
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Sep             
12:30    米：輸出入物価（労働省） Sep            
12:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
13:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Sep           
14:00    米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Oct             
20:00    米：対米証券投資（財務省） Aug             
    
◇イベント
01:00    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答
00:30    豪中銀理事会議事要旨
17:00  ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
トランプ米大統領がギリシャのチプラス首相とホワイトハウスで会談
            
◇決算予定 
モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、Ｊ＆Ｊ、ＩＢＭ

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