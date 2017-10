UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝大半が上昇、米ドルの下落受け

(内容を更新しました) [16日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 対米ドルで上昇した。米ドルは前週末のインフレ指標が弱かったことを受 けて下落した。 主要6通貨に対するドル指数は横ばい。前週に消費者物価の上 昇にもかかわらず基調的インフレが引き続き伸び悩んだことを受けて低下 した後、モメンタムを欠いている。 スコシア銀行のアジア外為ストラテジスト、Qi Gao氏は「米ドルが1 3日に下落した際、アジア通貨は多くが取引されていなかったため、その 動きが反映されなかった。この日市場が再開し、買い遅れた通貨に買いが 入った」との見方を示した。 タイバーツは小幅高、台湾ドルもこれに追随して上 昇した。 外為ブローカーのOANDAのシニアトレーダー、スティーブン・イ ネス氏は「米国ですべての税制改革と経済指標が連邦準備理事会(FRB )による金利正常化の加速を示唆し、米ドルは広く下支えされており、市 場は明らかに妥協点を見いだした」と述べた。 ウォンも対米ドルで上昇した。北朝鮮と米国関係の緊迫化 を背景に、外国人投資家は9月も、韓国国債やソウル株を売り越した。 インドルピーは約1カ月ぶり高値。この日、9月のインフレ 指標が発表される予定で、小幅上昇が予想されている。 シンガポールドルは小幅安。シンガポール金融管理局(MA S、中央銀行)は13日、金融政策手段としているシンガポールドル(S ドル)名目実効レート(NEER)の政策バンドの幅・中央値を据え置い た。 フィリピン市場は交通ストライキを受けて休場。 0423GMT(日本時間午後1時23分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0423 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.920 111.84 -0.07 Sing dlr 1.351 1.3490 -0.16 Taiwan dlr 30.140 30.185 +0.15 Korean won 1126.400 1128.9 +0.22 Baht 33.070 33.1 +0.09 Rupiah 13478.000 13496 +0.13 Rupee 64.710 64.93 +0.34 Ringgit 4.217 4.22 +0.07 Yuan 6.577 6.5805 +0.06 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.920 117.07 +4.60 Sing dlr 1.351 1.4490 +7.24 Taiwan dlr 30.140 32.279 +7.10 Korean won 1126.400 1207.70 +7.22 Baht 33.070 35.80 +8.26 Rupiah 13478.000 13470 -0.06 Rupee 64.710 67.92 +4.96 Ringgit 4.217 4.4845 +6.34 (メニューからご覧ください)