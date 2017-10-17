18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 １０月ロイター企業調査 1000 国の債務管理のあり方に関する懇談会（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 桜井日銀審議委員講演（函館） 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 桜井日銀審議委員会見（函館） 1515 三菱自動車が中期経営計画発表 1600 ９月訪日外国人客数（日本政府観光局） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月１８日（水） 23:00 韓国：失業率 Sep 08:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：住宅着工件数（商務省） Sep ◇イベント 中国共産党党大会開幕 08:10 ドラギＥＣＢ総裁、ユーロ圏の構造改革に関する会合で開会の辞 12:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁とカプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会出席 18:00 米地区連銀経済報告 フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（ニューヨーク） ◇決算予定 ＵＳバンコープ、イーベイ、アメックス ◇休場 シンガポール、マレーシア（ヒンズー教新年）