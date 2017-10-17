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18日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月17日 / 06:42 / 4日前

18日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (内容を更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0800　１０月ロイター企業調査
1000　国の債務管理のあり方に関する懇談会（財務省）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　桜井日銀審議委員講演（函館）
1235　国庫短期証券の入札結果
1330　経済同友会代表幹事会見
1400　桜井日銀審議委員会見（函館）
1515　三菱自動車が中期経営計画発表
1600　９月訪日外国人客数（日本政府観光局）
    
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
    
１０月１８日（水）
23:00    韓国：失業率 Sep            
08:30    英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Aug             
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
12:30    米：住宅着工件数（商務省） Sep             
    
◇イベント
中国共産党党大会開幕
08:10　ドラギＥＣＢ総裁、ユーロ圏の構造改革に関する会合で開会の辞
12:00　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁とカプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会出席 
18:00    米地区連銀経済報告     
フィッシャーＦＲＢ副議長が講演（ニューヨーク）
      
◇決算予定     
ＵＳバンコープ、イーベイ、アメックス
    
◇休場
シンガポール、マレーシア（ヒンズー教新年）

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