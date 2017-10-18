19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

0850 貿易統計（9月分・平成29年度上半期分） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債の入札発行 1030 2年利付国債（11月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 5年利付国債の入札結果 1330 日証協会長会見 1400 信託協会会長会見 1430 日商会頭会見 1515 5年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1630 全銀協会長会見

市場変更 タカショーが東証２部に ジャスダックから

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１０月１９日（木） ◇指標 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Sep 02:00 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 08:30 英：小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Oct 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 13:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

“The U.S. Economy: Rural and Urban Growth” 15:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 15:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＡＰＥＣ財務相会合（ベトナム、２０日まで） ＥＵ首脳会議（２０日まで） 韓国：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 チリ：中銀金利発表 トランプ米大統領がイエレンＦＲＢ議長と会談

◇決算予定 ベライゾン、ペイパル、フィリップ・モリス

◇休場 インド