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20日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月19日 / 06:23 / 2日前

20日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 　　 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

　 　閣議、閣議後会見

1400　９月粗鋼生産速報（鉄連） 1535　黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） 1600　９月のコンビニ売上高

＊決算：東京製鉄

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１０月２０日（金） 06:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Sep 08:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Aug 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Sep 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Sep 　 ◇イベント 23:30　イエレンＦＲＢ議長が講演「Monetary Policy Since the Financial Crisis」 18:00　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席 ＥＵ首脳会議（最終日）

◇決算予定 ダイムラー、ボルボ、Ｐ＆Ｇ、ＧＥ

◇休場 インド

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