20日の国内・海外経済指標と行事予定

●国内経済・指標関係

閣議、閣議後会見

1400 9月粗鋼生産速報(鉄連) 1535 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会) 1600 9月のコンビニ売上高

*決算:東京製鉄

●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間)

10月20日(金) 06:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) Sep 08:00 ユーロ圏:経常収支(ECB) Aug 08:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) Sep 14:00 米:中古住宅販売(全米リアルター協会) Sep ◇イベント 23:30 イエレンFRB議長が講演「Monetary Policy Since the Financial Crisis」 18:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席 EU首脳会議(最終日)

◇決算予定 ダイムラー、ボルボ、P&G、GE

◇休場 インド