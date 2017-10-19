20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係

閣議、閣議後会見

1400 ９月粗鋼生産速報（鉄連） 1535 黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） 1600 ９月のコンビニ売上高

＊決算：東京製鉄

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１０月２０日（金） 06:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Sep 08:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Aug 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Sep 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Sep ◇イベント 23:30 イエレンＦＲＢ議長が講演「Monetary Policy Since the Financial Crisis」 18:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席 ＥＵ首脳会議（最終日）

◇決算予定 ダイムラー、ボルボ、Ｐ＆Ｇ、ＧＥ

◇休場 インド