UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝ウォンと人民元が軟調

(内容を追加しました) [19日 ロイター] - 19日のアジア新興国通貨は対米ドルで軟化。中国の第3・四半期の国内総 生産(GDP)成長率が減速したことを受け、人民元が下落した。 みずほ銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「米税制改革案が議会を通 過するとの楽観的な見方や次期米連邦準備理事会(FRB)議長がよりタカ派な人物になるとの思惑を背景 にアジア通貨が対ドルで幅広く売られている」と述べた。 人民元は対米ドルで4日続落。 中国国家統計局が発表した第3・四半期のGDPは前年同期比6.8%増とやや減速。不動産投資や債 務拡大の抑制に向けた政府の取り組みが成長を下押しした。 台湾ドルも対米ドルで小幅安。インドネシアルピアも下落した。 インド市場は祝日で休場。 韓国ウォンは対米ドルで1週間ぶりの安値を付けた。韓国中銀は19日、市場予想通り、政 策金利の据え置きを決定。一方、今年の経済成長率見通しを上方修正しており、今後数カ月間に利上げがあ るとの思惑が広がっている。 0506GMT(日本時間午後2時06分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day as of 0506 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.980 112.92 -0.05 Sing dlr 1.359 1.3565 -0.16 Taiwan dlr 30.228 30.200 -0.09 Korean won 1132.800 1129.9 -0.26 Baht 33.140 33.14 +0.00 Peso 51.480 51.405 -0.15 Rupiah 13523.000 13515 -0.06 Ringgit 4.225 4.222 -0.07 Yuan 6.632 6.6271 -0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.980 117.07 +3.62 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.65 Taiwan dlr 30.228 32.279 +6.79 Korean won 1132.800 1207.70 +6.61 Baht 33.140 35.80 +8.03 Peso 51.480 49.72 -3.42 Rupiah 13523.000 13470 -0.39 Ringgit 4.225 4.4845 +6.14 Yuan 6.632 6.9467 +4.75 (