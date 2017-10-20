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#マーケットアイ
2017年10月20日 / 03:54 / 5日前

再送-イベントダイアリー

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 (一部で正しく表示されなかったため、再送します)
海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

    Friday, 20 October, 2017
●海外分●
◇イベント
23:30　イエレンＦＲＢ議長が講演「Monetary Policy Since the Financial Crisis」
    18:00　メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席    
ＥＵ首脳会議（最終日）
    
◇決算予定    
ダイムラー、ボルボ、Ｐ＆Ｇ、ＧＥ
     
◇休場
インド
    
    Sunday, 22 October, 2017
シンガポールのリー・シェンロン首相が訪米（２６日まで）
　　
    Monday, 23 October, 2017
0850    10月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀）
1400    日本：９月のショッピングセンター売上高
1400    金融システムレポート（日銀）
1400    日本：８月改定景気動向指数
1430    日本：９月の百貨店売上高
1530    経団連会長会見 
●海外分●
◇イベント
トランプ米大統領、シンガポールのリー・シェンロン首相とホワイトハウスで会談
    
◇決算予定     
◇休場
    Tuesday, 24 October, 2017
1000    東芝臨時株主総会 
1030    日本：流動性供給入札
1245    日本：流動性供給入札結果
1400    日本：９月のスーパー売上高
1700    日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外分●
◇イベント
17:00    米財務省２年債入札
中国共産党党大会最終日
◇決算予定 
ＡＴ＆Ｔ    
◇休場
    Wednesday, 25 October, 2017
Time Unknown　　
日本：１０月月例経済報告
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等 
1030    日本：１０年利付国債（１１月債）の発行予定額等
●海外分●
◇イベント
14:00    カナダ：中銀金利発表
17:00    米財務省５年債入札・インフレ指数連動２年債
17:00    ブラジル：中銀金利発表
◇決算予定     
◇休場
    Thursday, 26 October, 2017
0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0850    9月企業向けサービス価格指数（日銀）
1020    日本：国庫短期証券の入札発行
1030    日本：２年利付国債の入札発行
1235    日本：国庫短期証券の入札結果
1245    日本：２年利付国債の入札結果
1515    日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
    
●海外分●
◇イベント
07:30    スウェーデン：中銀金利発表
08:00    ノルウェー：中銀金利発表
11:00    トルコ：中銀金利発表 
11:45    ＥＣＢ理事会（金利発表）
12:30    ドラギＥＣＢ総裁記者会見
14:30　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ
17:00    米財務省７年債入札
◇決算予定  
アルファベット、アマゾン、マイクロソフト   
◇休場
    Friday, 27 October, 2017    
●海外分●
◇イベント
10:30    ロシア：中銀金利発表
◇決算予定     
◇休場
    
    Sunday, 29 October, 2017
英・欧州大陸が冬時間に移行
    Monday, 30 October, 2017
1300    鉄連会長会見 
1500    野村ホールディングス２Ｑ決算発表
1530    日本取引所グループ　　清田ＣＥＯ定例会見 
        
●海外分●
◇イベント
◇決算予定     
◇休場
    Tuesday, 31 October, 2017
●海外分●
◇イベント
米連邦公開市場委員会（１１月１日まで）
    
◇決算予定     
◇休場
ドイツ
    
    Wednesday, 01 November, 2017
1400    10月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
    
●海外分●
◇イベント
15:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
18:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）
◇決算予定     
◇休場
    Thursday, 02 November, 2017
0850    10月マネタリーベース（日銀）
    
●海外分●
◇イベント
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表）
12:00    英金融政策委員会の議事要旨 ・インフレ報告公表
    
◇決算予定     
◇休場
ブラジル（万聖節）
    Friday, 03 November, 2017
●海外分●
◇イベント
トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで）
◇決算予定     
◇休場
  
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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