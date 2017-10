再送-イベントダイアリー

(一部で正しく表示されなかったため、再送します) 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 20 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 23:30 イエレンFRB議長が講演「Monetary Policy Since the Financial Crisis」 18:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に出席 EU首脳会議(最終日) ◇決算予定 ダイムラー、ボルボ、P&G、GE ◇休場 インド Sunday, 22 October, 2017 シンガポールのリー・シェンロン首相が訪米(26日まで) Monday, 23 October, 2017 0850 10月主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 1400 日本:9月のショッピングセンター売上高 1400 金融システムレポート(日銀) 1400 日本:8月改定景気動向指数 1430 日本:9月の百貨店売上高 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント トランプ米大統領、シンガポールのリー・シェンロン首相とホワイトハウスで会談 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 24 October, 2017 1000 東芝臨時株主総会 1030 日本:流動性供給入札 1245 日本:流動性供給入札結果 1400 日本:9月のスーパー売上高 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 中国共産党党大会最終日 ◇決算予定 AT&T ◇休場 Wednesday, 25 October, 2017 Time Unknown 日本:10月月例経済報告 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債(11月債)の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 14:00 カナダ:中銀金利発表 17:00 米財務省5年債入札・インフレ指数連動2年債 17:00 ブラジル:中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 26 October, 2017 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0850 9月企業向けサービス価格指数(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 スウェーデン:中銀金利発表 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 11:00 トルコ:中銀金利発表 11:45 ECB理事会(金利発表) 12:30 ドラギECB総裁記者会見 14:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合であいさつ 17:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 アルファベット、アマゾン、マイクロソフト ◇休場 Friday, 27 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Sunday, 29 October, 2017 英・欧州大陸が冬時間に移行 Monday, 30 October, 2017 1300 鉄連会長会見 1500 野村ホールディングス2Q決算発表 1530 日本取引所グループ 清田CEO定例会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 31 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 米連邦公開市場委員会(11月1日まで) ◇決算予定 ◇休場 ドイツ Wednesday, 01 November, 2017 1400 10月経済・物価情勢の展望全文(日銀) ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表) ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 02 November, 2017 0850 10月マネタリーベース(日銀) ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 ・インフレ報告公表 ◇決算予定 ◇休場 ブラジル(万聖節) Friday, 03 November, 2017 ●海外分● ◇イベント トランプ米大統領がアジア歴訪開始(14日まで) ◇決算予定 ◇休場 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here