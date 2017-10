UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝下落、米予算決議案可決受けドルが上昇

(内容を更新しました) [20日 ロイター] - アジア新興国通貨は対米ドルで下落した。 米上院が19日、2018会計年度(17年10月─18年9月)予算の 大枠となる予算決議案を僅差で可決し、トランプ大統領の税制改革計画が 重大な障害を乗り越えたとして米ドル買いが入った。 予算決議が認める減税を実施すれば、今後10年間で財政赤字が最大 で1兆5000億ドル拡大することになる。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)のアジアリサーチ 責任者、Khoon Goh氏は「決議案可決により、税制改革の可能性に道が開 かれた。米ドルと米国債利回りは上昇し、アジア通貨は下落している」と 指摘。税制改革はこれから投資家の中心的話題となると述べ、アジア通貨 は下押しされるとの見方を示した。 シンガポールドルは1週間ぶり安値。週間では約0.8%安 となる見込み。 ウォンも下落し、週間では約0.3%安となる見込み。 半面、フィリピンペソは小幅高。9月の国際収支が5カ月 ぶりに黒字となった。週間では4週間連続でのマイナスとなる見込み。 インド市場は祝日のため休場。 0448GMT(日本時間午後1時48分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0448 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.160 112.53 -0.56 Sing dlr 1.359 1.3564 -0.21 Taiwan dlr 30.224 30.230 +0.02 Korean won 1132.500 1132.4 -0.01 Baht 33.140 33.11 -0.09 Peso 51.470 51.53 +0.12 Rupiah 13523.000 13521 -0.01 Ringgit 4.224 4.222 -0.05 Yuan 6.624 6.6170 -0.10 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.160 117.07 +3.46 Sing dlr 1.359 1.4490 +6.61 Taiwan dlr 30.224 32.279 +6.80 Korean won 1132.500 1207.70 +6.64 Baht 33.140 35.80 +8.03 Peso 51.470 49.72 -3.40 Rupiah 13523.000 13470 -0.39 Ringgit 4.224 4.4845 +6.17 Yuan 6.624 6.9467 +4.88 (メニューからご覧ください)