UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝下落、米ドルが税制改革への期待から上昇

(内容を更新しました) [23日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が米ドルに対し下落した。米上院で前週に予算決議案が可決され、上院 の過半数を握る共和党が単独で税制法案を通過させる環境が整った。税 制改革への期待が高まったことでドルが上昇した。 マラヤン・バンキング(メイバンク)の外為ストラテジスト、クリ ストファー・ウォン氏は、税制改革の進展観測によりヘルスケアやイン フラへの投資が行われ、成長加速やインフレ押し上げ、金融引き締めに つながるとの期待が高まっていると指摘。「金融・経済双方の傾向が、 ドルに対し上向きのサプライズとなるかもしれない」と述べた。 シンガポールドルは下落。9月の消費者物価指数(CPI )は前年比0.4%上昇し、ロイター調査の予想中央値(0.4%上昇 )と一致した。 フィリピンペソも下落。 半面、ウォンは上昇。26日に発表される第3・四半期 の国内総生産(GDP)について、みずほ銀行はリポートで「個人消費 が徐々に回復していることに加え、輸出や機械関連投資の増加により、 2.9%増となる」と予想した。 0536GMT(日本時間午後2時36分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0536 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.720 113.5 -0.19 Sing dlr 1.361 1.3607 -0.05 Taiwan dlr 30.268 30.241 -0.09 Korean won 1130.700 1131 +0.03 Peso 51.510 51.45 -0.12 Rupiah 13530.000 13517 -0.10 Rupee 65.030 65.04 +0.01 Ringgit 4.230 4.224 -0.14 Yuan 6.632 6.6195 -0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.720 117.07 +2.95 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.43 Taiwan dlr 30.268 32.279 +6.64 Korean won 1130.700 1207.70 +6.81 Peso 51.510 49.72 -3.48 Rupiah 13530.000 13470 -0.44 Rupee 65.030 67.92 +4.44 Ringgit 4.230 4.4845 +6.02 Yuan 6.632 6.9467 +4.75