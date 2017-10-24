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25日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年10月24日 / 09:27 / 13時間前更新

25日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　１０年利付国債（１１月債）の発行予定額等
1700　月例経済報告関係閣僚会議、１０月月例経済報告
1730　茂木経済財政相会見    
    
    ＊決算：ファナック、日立建機、アドテスト
    
    新規上場　シルバーライフ        がマザーズに（公開価格2500円）
    新規上場　テンポイノベーション        がマザーズに（公開価格3100円）
    
   
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２５日（水）
00:30    豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q3             
08:30    英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3            
09:00    独：ＩＦＯ業況指数 Oct             
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
12:30    米：耐久財受注（商務省） Sep            
13:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug             
14:00    米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Sep             
    
◇イベント
14:00    カナダ：中銀金利発表              
17:00    米財務省５年債入札・インフレ指数連動２年債
17:00    ブラジル：中銀金利発表              
    
◇決算予定 
ビザ、ボーイング、アフラック

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