UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝ペソが11年ぶり安値、ＦＲＢ議長人事にタカ派リスク

(内容を更新しました) [25日 ロイター] - アジア通貨市場では大半の新興国通貨が対 米ドルで下落し、フィリピンペソは11年超ぶりの安値に沈ん だ。米連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事を巡り、米ドルが上昇し た。 この人事では、共和党の有力上院議員の間でスタンフォード大学のテ イラー教授への支持が優勢と伝えられた。同教授が就任すれば、金融引き 締めを加速するとみられている。 主要6通貨に対するドル指数は0.25%高の94.008で 推移した。 みずほ銀行はリポートで「テイラー教授は規則にのっとった金融政策 と量的緩和への反対姿勢で知られており、教授の指名には、FRBのバラ ンスシート縮小プロセスを中心にタカ派的リスクがあると受け止められる だろう」との見方を示した。 ペソが下落を主導し、一時2006年7月以来の安値となる0.43 %安の1ドル=51.76ペソで推移。 インドネシアルピアは0.3%安と、3週間ぶり安値。ウォ ンは0.3%安。 0437GMT(日本時間午後1時37分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0437 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.91 113.89 -0.02 Sing dlr 1.3624 1.3626 +0.01 Taiwan dlr 30.277 30.270 -0.02 Korean won 1128 1127.4 -0.03 Baht 33.204 33.17 -0.10 Peso 51.710 51.54 -0.33 Rupiah 13572 13530 -0.31 Rupee 65.14 65.06 -0.13 Ringgit 4.232 4.232 +0.00 Yuan 6.641 6.6330 -0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.91 117.07 +2.77 Sing dlr 1.3624 1.4490 +6.36 Taiwan dlr 30.277 32.279 +6.61 Korean won 1128 1207.70 +7.09 Baht 33.204 35.80 +7.82 Peso 51.710 49.72 -3.85 Rupiah 13572 13470 -0.75 Rupee 65.138 67.92 +4.27 Ringgit 4.232 4.4845 +5.97 Yuan 6.641 6.9467 +4.60