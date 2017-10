UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝上昇、ＥＣＢ理事会控えドル軟調

(情報を更新しました) [26日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで上昇。欧州中央銀行(ECB )が26日の理事会で資産買い入れの縮小を決定するとみられる中、ドルが下落している 。 シンガポール銀行の為替ストラテジスト、シム・モー・シオン氏は「ECBの量的緩 和策の調整でユーロ/ドルが上昇し、ドルが対アジア通貨で大幅に下落する可能性がある 」との見方を示した。 韓国ウォンは対ドルで一時0.35%上昇し、9月1日以来の高値を付け た。第3・四半期の韓国国内総生産(GDP)が約7年ぶりの大幅な伸びとなったことが ウォンを押し上げた。 台湾ドルは0.17%高。 シンガポールドルは、9月の鉱工業生産(製造業生産)が予想を上回ったことを手掛 かりに小幅上昇した。 インドルピーは一時0.25%上昇。インド政府は24日、今後2年間に総 額324億3000万ドルの公的資金を国営銀行に注入する計画を承認した。経済の足か せとなっている不良債権問題に対処することで、景気の押し上げを図る。 0528GMT(日本時間午後2時28分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0528 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.37 113.73 +0.32 Sing dlr 1.3594 1.3602 +0.06 Taiwan dlr 30.221 30.266 +0.15 Korean won 1124 1127.9 +0.32 Peso 51.750 51.77 +0.04 Rupiah 13568 13575 +0.05 Rupee 64.76 64.89 +0.20 Ringgit 4.233 4.234 +0.04 Yuan 6.630 6.6400 +0.16 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.37 117.07 +3.26 Sing dlr 1.3594 1.4490 +6.59 Taiwan dlr 30.221 32.279 +6.81 Korean won 1124 1207.70 +7.42 Peso 51.750 49.72 -3.92 Rupiah 13568 13470 -0.72 Rupee 64.763 67.92 +4.88 Ringgit 4.233 4.4845 +5.95 Yuan 6.630 6.9467 +4.78 (覧ください)