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#マーケットアイ
2017年10月27日 / 02:52 / 1日前

イベントダイアリー

3 分で読む

海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

    Friday, 27 October, 2017

●海外分●
◇イベント
10:30    ロシア：中銀金利発表
マレーシア１８年度予算案発表
    
◇決算予定
シェブロン、メルク、エクソン・モービル
    

    Sunday, 29 October, 2017

All Day
欧州：夏時間が終了 

All Day
航空自衛隊　観閲式

●海外分●
英・欧州大陸が冬時間に移行


    Monday, 30 October, 2017

1300    鉄連会長会見
1500    野村ホールディングス　第二四半期決算発表
1530    日本取引所グループ　　清田ＣＥＯ定例会見


●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


    Tuesday, 31 October, 2017
    
1030    日本：流動性供給入札の発行予定額等
1600    東京海上ホールディングス運用計画インタビュー


●海外分●
◇イベント
米連邦公開市場委員会（１１月１日まで）
    
◇決算予定
       
◇休場
ドイツ


    Wednesday, 01 November, 2017

1020    日本：国庫短期証券の入札発行
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030    日本：１０年利付国債の入札発行
1235    日本：国庫短期証券の入札結果
1245    日本：１０年利付国債の入札結果
1400    10月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
1515    日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果


●海外分●
◇イベント
15:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
18:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）
    
◇決算予定
フェイスブック、テスラ


    Thursday, 02 November, 2017

0850    10月マネタリーベース（日銀）
0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020    日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030    日本：３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等


●海外分●
◇イベント
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表）
12:00    英金融政策委員会の議事要旨・インフレ報告公表
16:15    ダドリーＮＹ連銀総裁があいさつ
22:15    ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加
    
◇決算予定
アップル、スターバックス
    
◇休場
ブラジル（万聖節）


    Friday, 03 November, 2017

●海外分●
◇イベント
16:15    カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加
トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで）
「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）Ｘ（テン）」発売
    
◇決算予定

◇休場


    Sunday, 05 November, 2017

米国が冬時間に移行


    Monday, 06 November, 2017

1000    黒田日銀総裁講演（名古屋）
1345    黒田日銀総裁会見（名古屋）


●海外分●
◇イベント
17:00　ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演
トランプ米大統領が安倍首相と会談
ユーロ圏財務相会合
    
◇決算予定
    
◇休場


    Wednesday, 08 November, 2017
    
1030    日銀審議委員布野幸利氏、宮崎県金融経経済懇談会出席


●海外分●
◇イベント
16:30    タイ：中銀金利発表
18:00    米財務省１０年債入札
20:00    ＮＺ：中銀金利発表
トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談（北京）
ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
    
◇決算予定

◇休場


    Thursday, 09 November, 2017

●海外分●
◇イベント
07:00    マレーシア：中銀金利発表
08:00    フィリピン：中銀金利発表
16:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
18:00    米財務省３０年債入札

◇決算予定
  
◇休場


    Friday, 10 November, 2017

1330    日本：9月第3次産業活動指数


●海外分●
◇イベント
ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで）

◇決算予定

◇休場

  
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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