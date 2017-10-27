海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 27 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 マレーシア１８年度予算案発表 ◇決算予定 シェブロン、メルク、エクソン・モービル Sunday, 29 October, 2017 All Day 欧州：夏時間が終了 All Day 航空自衛隊 観閲式 ●海外分● 英・欧州大陸が冬時間に移行 Monday, 30 October, 2017 1300 鉄連会長会見 1500 野村ホールディングス 第二四半期決算発表 1530 日本取引所グループ 清田ＣＥＯ定例会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 31 October, 2017 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1600 東京海上ホールディングス運用計画インタビュー ●海外分● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１１月１日まで） ◇決算予定 ◇休場 ドイツ Wednesday, 01 November, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1400 10月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇決算予定 フェイスブック、テスラ Thursday, 02 November, 2017 0850 10月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨・インフレ報告公表 16:15 ダドリーＮＹ連銀総裁があいさつ 22:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 ◇決算予定 アップル、スターバックス ◇休場 ブラジル（万聖節） Friday, 03 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで） 「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）Ｘ（テン）」発売 ◇決算予定 ◇休場 Sunday, 05 November, 2017 米国が冬時間に移行 Monday, 06 November, 2017 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋） 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外分● ◇イベント 17:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演 トランプ米大統領が安倍首相と会談 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 08 November, 2017 1030 日銀審議委員布野幸利氏、宮崎県金融経経済懇談会出席 ●海外分● ◇イベント 16:30 タイ：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談（北京） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 09 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 10 November, 2017 1330 日本：9月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで） ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here