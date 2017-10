UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝下落、インドネシアルピア1年4カ月ぶり安値

(内容を追加しました) [27日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落。欧州中央銀行(ECB)が26 日の理事会で債券買い入れを2018年中まで延長し、早期利上げが遠のいたことから、 ドルが対ユーロで上昇した。 ECBは債券購入を18年9月まで延長すると発表。さらに必要に応じた債券購入の 増額や再延長の選択肢も残した。 これを受けて、ユーロは7月26日以来となる1.1624ドルの安値を付け 、一方でドル指数は94.800に上げ、3カ月ぶりの高水準となった。 アジア通貨では韓国ウォンが最大の下げを記録。台湾ドル、マレ ーシアリンギ、シンガポールドル、中国人民元などは、このまま 推移すれば2週連続で下落する見込み。 インドネシアルピアは最大0.4%下げ、1年4カ月ぶりの安値を付けた。ル ピアも2週連続下落の流れで、週間では約0.8%安。 フィリピンペソは小幅安だが、11年ぶりの安値を更新し、5週連続で下 落する見込み。タイバーツは0.3%安。 0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0542 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.17 113.97 -0.18 Sing dlr 1.3687 1.3668 -0.14 Taiwan dlr 30.272 30.229 -0.14 Korean won 1131 1124.6 -0.52 Baht 33.280 33.21 -0.21 Peso 51.810 51.75 -0.12 Rupiah 13620 13580 -0.29 Rupee 65.01 64.82 -0.30 Ringgit 4.241 4.2325 -0.20 Yuan 6.653 6.6435 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.17 117.07 +2.54 Sing dlr 1.3687 1.4490 +5.87 Taiwan dlr 30.272 32.279 +6.63 Korean won 1131 1207.70 +6.83 Baht 33.280 35.80 +7.57 Peso 51.810 49.72 -4.03 Rupiah 13620 13470 -1.10 Rupee 65.013 67.92 +4.47 Ringgit 4.241 4.4845 +5.74 Yuan 6.653 6.9467 +4.42 (覧ください)