UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝上昇、ドルが小幅下落

(内容を追加しました) [30日 ロイター] - アジア新興国通貨は上昇。ドルは小幅に下落したが、3カ 月ぶり高値水準は維持している。米連邦準備理事会(FRB)の次期議長人事巡る不透明 感が広がっている。 みずほ銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏によると、 ほとんどのアジア通貨は27日に米国債利回りが低下して米ドルが弱含んだこと受けて上 昇。 Chang氏は「(ロシア疑惑を巡り)トランプ陣営関係者が起訴される懸念のほか、ト ランプ氏が次期FRB議長にパウエル理事を指名するとの報道で、今のところドル買いが 衰えている」と述べた。 トランプ氏は11月3日のアジア歴訪出発の前にFRB議長人事を発表するとみられ ている。また、FRBは11月1日まで2日間の日程で米連邦公開市場委員会(FOMC )を開く。今回の会合では利上げは予想されていない。 アジア通貨では台湾ドルが0.3%高で、約3週間ぶりの大幅上昇。アップ ルが新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)X(テン)」の事前注 文は非常に好調だと明らかにし、株式市場では半導体指数が1%超上昇した。 韓国ウォンは0.6%上げ、9月1日以来の高値を付けた。 27日に16年ぶり安値に沈んだインドネシアルピアは反発し、0.2%高。 30日には第3・四半期の海外直接投資が発表される。 タイバーツは0.2%上昇し、今月12日以来の大幅上昇。インドルピーI NR=INは一時0.3%上げた。 0449GMT(日本時間午後1時49分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0449 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.63 113.67 +0.04 Sing dlr 1.3648 1.3652 +0.03 Taiwan dlr 30.191 30.277 +0.28 Korean won 1124 1130.5 +0.58 Baht 33.240 33.29 +0.15 Peso 51.720 51.76 +0.08 Rupiah 13586 13613 +0.20 Rupee 64.90 65.05 +0.22 Ringgit 4.237 4.241 +0.09 Yuan 6.644 6.6515 +0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.63 117.07 +3.03 Sing dlr 1.3648 1.4490 +6.17 Taiwan dlr 30.191 32.279 +6.92 Korean won 1124 1207.70 +7.45 Baht 33.240 35.80 +7.70 Peso 51.720 49.72 -3.87 Rupiah 13586 13470 -0.85 Rupee 64.900 67.92 +4.65 Ringgit 4.237 4.4845 +5.84 Yuan 6.644 6.9467 +4.56 (覧ください)