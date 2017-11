UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝総じて上昇、ロシア疑惑巡る起訴がドル圧迫

(情報を更新しました) [31日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。ロシア による米大統領選干渉疑惑を巡り、トランプ陣営のマナフォート元選挙 対策本部長らが起訴されたことを受けて、ドルに圧力がかかった。 外為ブローカーのOANDAのシニアトレーダー、スティーブン・ イネス氏は、顧客向けリポートで、ロシア疑惑に関する「捜査は今後、 拡大する可能性がある。ただ現時点では、明確な証拠があることなのか 、単なる空騒ぎなのかは、分からない」としている。 韓国ウォンは0.4%上昇して2カ月ぶりの高値水準を 記録し、アジア通貨全体の上昇をけん引している。中国の人民元CNY=C FXSは0.3%高と、3週間ぶりの大幅な上昇となった。中国と韓国は ハイレベル協議を行い、両国関係の修復で合意した。 インドネシアルピアは小幅高。第3・四半期の海外からの 直接投資(FDI)はルピア建てで前年比12%増で、10.6%増だ った第2・四半期から加速した。 経済指標の発表を控えて、台湾ドルとタイバーツ も上昇している。 0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.17 113.17 +0.00 Sing dlr 1.3607 1.3606 -0.01 Taiwan dlr 30.158 30.205 +0.16 Korean won 1121 1124.6 +0.36 Baht 33.200 33.24 +0.12 Rupiah* 13571 13580 +0.07 Rupee* 64.82 64.85 +0.05 Ringgit 4.230 4.236 +0.14 Yuan 6.628 6.6460 +0.28 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.17 117.07 +3.45 Sing dlr 1.3607 1.4490 +6.49 Taiwan dlr 30.158 32.279 +7.03 Korean won 1121 1207.70 +7.77 Baht 33.200 35.80 +7.83 Rupiah 13571 13470 -0.74 Rupee 64.818 67.92 +4.79 Ringgit 4.230 4.4845 +6.02 Yuan 6.628 6.9467 +4.82 (」メニューからご覧ください)