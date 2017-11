UPDATE 1-米金融・債券市場＝安定的に推移、ＦＯＭＣなどに注目

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 97*16.00 2.8754% ) 前営業日終 97*13.00 2.8800% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*28.50 2.3775% ) 前営業日終 98*30.50 2.3700% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.75 2.0149% 前営業日終 100*00.50 1.9970% 値 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*25.75 1.5997% 前営業日終 99*27.00 1.5800% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*15.00 152*12.00 Tノート先物12月限 124*30.00 125*00.50 米金融・債券市場では国債がおおむね安定的に推移した。今週は主要経済指標の発表 のほか、連邦公開市場委員会(FOMC)など国債相場の動意となる可能性のある重要な イベントが数多く控えており、市場の注目が集まっている。 今週は11月1日に財務省が四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の 詳細を発表。同日には連邦準備理事会(FRB)が2日間の日程で開いているFOMCが 終了するほか、共和党議員が減税法案を提出する可能性がある。 FRBがバランスシートの縮小に着手するなか、市場は財務省が定例入札の規模を拡 大させるかどうか注目。RBCキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米国金利戦略 部門責任者のマイケル・クロハティ氏は「財務省は2009年以来初めての規模拡大に踏 み切る」との見方を示している。 終盤の取引で10年債利回りは2.37%と、ほぼ横ばい。前日はムニ ューシン財務長官が政府は超長期債に対する大きな需要はないとみていると発言したとの ブルームバーグの報道を受け、長期債利回りが低下。この日は5年債と30年債の利回り 格差は86.50ベーシスポイント(bp)と、前日の88.20bpか ら縮小した。 今回のFOMCではFRBは政策金利を据え置くとの見方が大勢となっているが、市 場は12月の利上げ実施に向けた手掛かりに注目している。 FOMC後の11月2日にはトランプ大統領が次期FRB議長の指名を発表する見通 し。報道などによると、トランプ氏は他の候補よりもハト派的とみられているパウエルF RB理事を指名する公算が大きい。 市場は11月3日発表の10月の雇用統計にも注目。この日発表の経済指標では、コ ンファレンス・ボード(CB)の10月の消費者信頼感指数が125.9と、2000年 12月以来約17年ぶりの高水準をつけた。これを受け、国債利回りが上昇する場面もあ った。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -29.25 (-0.25) (い)