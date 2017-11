UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝小幅高、ＦＯＭＣ結果控え　ウォンは3カ月ぶり高値

(情報を更新しました) [1日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて小幅高。米連邦公開市場委員会( FOMC)の結果を控え、様子見ムードが広がる中、やや堅調に推移している。 今回のFOMCでは政策金利の据え置きが予想されているが、投資家は来月の追加利 上げや2018年の政策動向に関する新たな手掛かりに注目している。 バークレイズのアジアマクロ戦略部門責任者、ミトゥル・コテチャ氏は「FOMCの 結果や米税制改革法案の公表、次期連邦準備理事会(FRB)議長の指名などを控え、様 子見ムードが広がっている」と指摘した。 タイバーツは0.12%高。3営業日連続で上昇している。この日発表され た10月の同国消費者物価指数(CPI)前年比0.86%上昇し、予想を小幅に上回っ た。ただ、タイ中央銀行の目標は依然下回っており、金融緩和策を維持する余地が残った 。 インドルピーは0.3%上昇し、約1カ月ぶりの高値を付けた。中国人民元 は0.1%高で、3日連続で上昇する見込み。 フィリピン市場は祝日で休場。 韓国ウォンは0.4%上昇して7月27日以来の高値。ソウル株の上昇が 背景。 ただ、この日発表された10月の韓国CPI上昇率は10カ月ぶりの低水準を記録。 中銀の目標を下回り、利上げ時期が先送りされる可能性が浮上した。 しかし、バークレイズのコテチャ氏は同データについて、11月利上げを見込む自身 の予想を変える内容ではないと指摘した。 インドネシアルピアは0.2%安。 0508GMT(日本時間午後2時08分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.86 113.62 -0.21 Sing dlr 1.3624 1.3625 +0.01 Taiwan dlr 30.171 30.170 -0.00 Korean won 1116 1120.4 +0.43 Baht 33.170 33.21 +0.12 Rupiah 13590 13560 -0.22 Rupee 64.57 64.75 +0.27 Ringgit 4.232 4.2315 -0.01 Yuan 6.624 6.6340 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.86 117.07 +2.82 Sing dlr 1.3624 1.4490 +6.36 Taiwan dlr 30.171 32.279 +6.99 Korean won 1116 1207.70 +8.26 Baht 33.170 35.80 +7.93 Rupiah 13590 13470 -0.88 Rupee 64.570 67.92 +5.19 Ringgit 4.232 4.4845 +5.97 Yuan 6.624 6.9467 +4.87 (覧ください)