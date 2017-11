訂正-〔表〕10月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別）

(表を10月のデータに差し替えました) [1日 ロイター] - AUTOMAKER October 2017 October 20 PCT CHNG 16 1 General Motors 252,813 258,626 -2.2 2 Ford Motor 200,436 188,813 6.2 3 Toyota Motor^^ 188,434 186,295 1.1 4 Fiat Chrysler 153,373 176,609 -13.2 5 Honda Motor Co^^^ 127,353 126,161 0.9 6 Nissan^ 123,012 113,520 8.4 7 Subaru 54,045 53,760 0.5 8 Hyundai 53,010 62,505 -15.2 9 Kia 44,397 48,977 -9.4 10 Mercedes/Smart 31,541 31,801 -0.8 11 Volkswagen 27,732 24,779 11.9 12 BMW 26,781 28,042 -4.5 13 Mazda Motor Co 20,811 22,711 -8.4 14 Audi 19,425 17,721 9.6 15 Jaguar Land Rover 8,368 8,751 -4.4 16 Mitsubishi 7,381 7,637 -3.4 17 Volvo 7,008 6,340 10.5 18 Porsche 4,715 4,506 4.6 TOTAL 1,350,635 1,367,554 -1.2 AUTOMAKER YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 General Motors 2,448,315 2,471,023 -0.9 2 Ford Motor 2,133,895 2,177,269 -2.0 3 Toyota Motor^^ 2,019,913 2,008,756 0.6 4 Fiat Chrysler 1,732,511 1,890,969 -8.4 5 Honda Motor Co^^^ 1,358,956 1,354,541 0.3 6 Nissan^ 1,319,253 1,296,544 1.8 7 Hyundai 564,750 650,193 -13.1 8 Subaru 532,893 500,647 6.4 9 Kia 502,327 540,741 -7.1 10 Mercedes/Smart 301,653 310,205 -2.8 11 BMW 282,778 297,758 -5.0 12 Volkswagen 280,188 256,047 9.4 13 Mazda Motor Co 241,108 246,978 -2.4 14 Audi 180,339 169,900 6.1 15 Jaguar Land Rover 93,077 83,491 11.5 16 Mitsubishi 86,576 81,988 5.6 17 Volvo 63,974 64,872 -1.4 18 Porsche 45,952 44,752 2.7 TOTAL 14,188,458 14,446,674 -1.8 ^ Nissan numbers include Infiniti division ^^ Toyota Motor numbers include Lexus sales ^^^ Honda Motor Co numbers include Acura sales Note - BMW sales figures are captured form the Auto Corp data. Source: Company filings and Reuters calculations (ーからご覧ください)