UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り格差10年ぶり低水準、国債発行巡る財務省発表で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 97*28.00 2.8563% 柄) 前営業日終値 97*16.00 2.8750% 10年債(指標銘柄 17時03分 98*30.00 2.3721% ) 前営業日終値 98*29.00 2.3760% 5年債(指標銘柄 17時05分 99*29.25 2.0182% ) 前営業日終値 99*30.50 2.0100% 2年債(指標銘柄 16時58分 99*24.75 1.6159% ) 前営業日終値 99*26.00 1.5960% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 152*24.00 152*15.00 Tノート先物12月限 124*29.00 124*30.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下。利回り格差は2007年以来の水準に縮小 した。米財務省は来年2月に国債入札規模の変更を発表する意向を表明するとともに、米 連邦準備理事会(FRB)のポートフォリオ縮小計画にかかわらず、今後数カ月は現行の 発行規模を維持する方針を示した。 また米国債発行諮問委員会(TBAC)は、発行の拡大が妥当となり得る銘柄として 2年債、3年債、5年債を挙げた。 シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のマネジング・ディレ クター、トム・ディガロマ氏は「TBACが期間が短めの銘柄発行を増やすべきとの認識 を示したことが主な要因となり、イールドカーブがかなり大きく動いた」と述べた。一部 のアナリストは当初、期間が長めの国債が発行増の対象になると予想していた。 10年債利回りは2.37%。財務省の発表前は2.40%だった。 5年債と30年債の利回り格差は82.7ベーシスポイント(bp) と、2007年終盤以来の水準に縮小した。 FRBは9月にバランスシートの縮小計画を発表しており、財務省は将来的にFRB よりも民間投資家に向けた国債発行を増やす必要がある。連邦債務上限の一時的な引き上 げの期限が12月8日に迫るなか、ロリンズ次官補代行は、議会が債務上限の新たな引き 上げで合意できない場合、財務省は来年1月までの資金しか持ち合わせがない可能性があ ると強調した。 BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コ リ氏は「債務上限期限や上限引き上げを巡ってかなりの不透明性が存在する」と述べた。 FRBはこの日の連邦公開市場委員会(FOMC)で金利据え置きを決定した。ただ ハリケーン被害にもかかわらず経済活動は堅調なペースで拡大し、労働市場も力強さを増 していると指摘。12月に利上げを決定する可能性を示唆した。 経済指標では、10月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者数が23万5000人 増と、7カ月ぶりの大幅なプラスとなった。市場予想は20万人増だった。 市場の注目は3日の10月雇用統計、翌2日の税制改革法案や次期FRB議長人事な どに集まっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -2.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (+2.25) (い)