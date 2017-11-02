海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Thursday, 02 November, 2017 1330 日本商工会議所会頭会見 1530 GPIF 第２四半期決算 ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨・インフレ報告公表 12:30 パウエルＦＲＢ理事が代替参考金利委員会（ＡＲＲＣ）であいさつ 16:20 ダドリーＮＹ連銀総裁がＡＲＲＣであいさつ 22:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 ◇決算予定 アップル、スターバックス ◇休場 ブラジル（万聖節） Friday, 03 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 トランプ米大統領がアジア歴訪開始（１４日まで） 「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）Ｘ（テン）」発売 ◇決算予定 ◇休場 Sunday, 05 November, 2017 米国が冬時間に移行 トランプ米大統領が来日（７日まで） Monday, 06 November, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月２０・２１日分） 1000 黒田日銀総裁講演（名古屋） 1345 黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外分● ◇イベント 17:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で講演 トランプ米大統領が安倍首相と会談 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 07 November, 2017 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:00 米財務省３年債入札 ドラギＥＣＢ総裁が講演 トランプ米大統領が韓国の文在寅大統領と会談 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 08 November, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 布野日銀審議委員講演（宮崎市） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 布野日銀審議委員会見（宮崎市） 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 16:30 タイ：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札 20:00 ＮＺ：中銀金利発表（現地時間９日） トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談（北京） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ポーランド：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 09 November, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３０・３１日分） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １０月貸出・預金動向（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 10 November, 2017 0850 １０月マネーストック（日銀） 1330 日本：9月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀の金融政策声明 19:00 メキシコ：中銀金利発表 ＡＰＥＣ首脳会議（１１日まで） ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 11 November, 2017 トランプ米大統領がベトナムのチャン・ダイ・クアン国家主席と会談 ＡＰＥＣ首脳会議（最終日） Monday, 13 November, 2017 0850 １０月企業物価指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 00:10 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演（都内）"Federal Reserve Balance-Sheet Normaliz ation" トランプ米大統領、米ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 14 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 08:05 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 18:05 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 15 November, 2017 1430 日証協・鈴木会長が定例会見 ●海外分● ◇イベント 08:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 ブラジル（共和制宣言記念日） Thursday, 16 November, 2017 ●海外分● ◇イベント 14:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融会合で講演 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 カーニー英中銀総裁が講演 インドネシア：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 17 November, 2017 ◇イベント ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here