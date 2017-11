UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝反落、上海では銀行や不動産株が安い

(内容を追加しました) [上海 2日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数<.SSE 3,376.11 - 19.800 - 0.58 3,391.65 C> 23 2 20 前営業日終値 3,395.91 25 CSI300指数< 3,979.74 - 16.875 - 0.42 3,994.09 .CSI300> 7 5 前営業日終値 3,996.62 2 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数<.HSI 28,552.4 - 41.59 - 0.15 28,604.9 > 7 5 前営業日終値 28,594.0 6 ハンセン中国株指 11,622.3 - 14.18 - 0.12 11,657.9 数 1 4 前営業日終値 11,636.4 9 中国株式市場の前場で、上海総合指数は反落して終了した。 銀行株や不動産株が下落した。 上海総合指数 前場終値は19.8002ポイント( 0.58%)安の3376.1123。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数 前場終値は16.875ポイ ント(0.42%)安の3979.747。 中国企業の第3・四半期決算は概して好調となり、投資家は 経済成長の鈍化や、年末に向けた流動性低下の可能性に関心を移 している。 CIBリサーチ(上海)のストラテジスト、Qiao Yongyuan 氏はリポートで、債券利回りは10月半ばから急速に上昇してい るのは「経済見通しの急速な変化と、デレバレッジ推進への政府 の決意に関する新たな評価が影響したものだ」との見方を示した 。 同氏によると、債券利回り上昇による株式市場への影響は「 徐々に顕在化している」もよう。ただ、上海A株の調整は、外国 人投資家の一部にとっては安値拾いの機会とみなされる可能性が あるという。 中国人民銀行(中央銀行)が10月31日発表したデータに よると、9月末時点の海外投資家による中国株の保有額は1兆0 210億元と、初めて1兆元を突破。資本市場の規制緩和、米M SCIによる新興国株指数への上海A株組み入れが需 要増につながったとみられる。 大半のセクターが下落し、銀行株は0.8%安 、不動産株は0.9%下落した。 香港株式市場は小幅反落。 ハンセン指数 前場終値は41.59ポイント(0.1 5%)安の2万8552.47。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は1 4.18ポイント(0.12%)安の1万1622.31。 投資家は連邦準備理事会(FRB)の次期議長の指名に注目 している。関係筋によるとトランプ米大統領は、現在理事を務め るジェローム・パウエル氏(64)を2日にも指名する方針を固 めた。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China stocks fall as economy, liquidity concerns arise; Ho ng Kong soft 海外勢の国内債券保有、9月末時点で1665.4億ドルに増加=中国 人民銀 UPDATE 1-米FRB新議長にパウエル氏指名へ、トランプ氏が2日 発表=関係筋 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)