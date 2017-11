UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝大半が上昇、米税制改革法案の1日遅延でドル売り

(内容を更新しました) [2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国 通貨が対米ドルで上昇した。ドルは、当初予定から1日遅れとな る米税制改革法案の発表を控えて売られた。 主要6通貨に対するドル指数は0516GMT(日本 時間午後2時16分)時点で、0.3%安。 マッコーリー銀行の債券・通貨ストラテジー責任者のNizam Idris氏は「この日の動きは、税制改革に関連する複雑な状態を 背景としたドル安と関係があるようだ」と分析。トランプ米大統 領は、法人税減税に関して「ある程度の妥協が必要だ」との見方 を示した。 祝日による2日間の休場後、取引を再開したフィリピンペソ は0.3%高。スコシア銀行のストラテジスト、Gao Qi氏はこの日の上昇について「他のアジア通貨に比べ買い遅れて いた」のが背景だと述べた。 シンガポールドルは0.2%上昇し、約2週間ぶり 高値となった。Gao氏によると、相関性の高いユーロが上昇した ためだという。 ウォンは最大0.24%高。3カ月ぶり高値圏で 推移している。韓国統計局が前日発表した10月の消費者物価指 数(CPI)は前年比1.8%上昇と、韓国銀行(中銀)が目指 す2%を下回り、利上げ時期が先送りされる可能性が浮上してい る。 ただ、DBS銀行はリポートで「利上げがそれほど遠くない ことを示唆する指標が増えている」と説明し、経済成長が潜在的 水準の3%に回復しつつあると指摘した。 26日に発表された第3・四半期の韓国国内総生産(GDP )速報値は、前年比では3.6%増と、第2・四半期の2.7% から伸びが加速。予想の3.0%増も上回った。 0516GMT(日本時間午後2時16分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0516 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.92 114.15 +0.20 Sing dlr 1.3583 1.3605 +0.16 Taiwan dlr 30.180 30.175 -0.02 Korean won 1113 1114.5 +0.13 Baht 33.110 33.13 +0.06 Peso 51.480 51.61 +0.25 Rupiah 13545 13575 +0.22 Rupee 64.56 64.59 +0.05 Ringgit 4.225 4.23 +0.12 Yuan 6.599 6.6020 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.92 117.07 +2.77 Sing dlr 1.3583 1.4490 +6.68 Taiwan dlr 30.180 32.279 +6.95 Korean won 1113 1207.70 +8.51 Baht 33.110 35.80 +8.12 Peso 51.480 49.72 -3.42 Rupiah 13545 13470 -0.55 Rupee 64.560 67.92 +5.20 Ringgit 4.225 4.4845 +6.14 Yuan 6.599 6.9467 +5.28 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most Asian currencies gain on dollar after US t ax reform bill delayed ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)