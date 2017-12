UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝上昇、米利上げを「ハト派的」と認識

(内容を更新しました) [14日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が対米ドルで上昇 。米連邦準備理事会(FRB)が2018年と19年は各3回の利上げが実施されるとの 見通しを据え置き、安どが広がった。 FRBは、インフレ率は来年も目標の2%をやや下回る水準にとどまると予想。経済 成長の加速や失業率の低下から米ドルの上昇を見込んでいた投資家を失望させることとな った。 主要6通貨に対するドル指数は0.06%安の93.370。前日は0.7% 下落していた。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)の調査責任者Khoon Goh氏は「今 朝のアジア通貨が上昇したのは、市場が米利上げをハト派的だと認識したことが主因だ」 と分析。「米10年債利回りは利上げ発表後に低下しており、これはアジアを含む新興国 市場への資金流入に前向きに働くとみられる」と述べた。 ウォンとタイバーツが上昇をけん引。インドルピーとマ レーシアリンギも続いた。 韓国ではこの日、企画財政省の高炯権(コ・ヒョンゴン)次官が、政府としてFRB の利上げによる相場への影響に備えると表明した。ただ、同国市場への影響は限定的だっ た。 米利上げの数時間後、中国人民銀行(中央銀行)は7日物と28日物のリバースレポ 金利を各5ベーシスポイント(bp)引き上げ。香港金融管理局(HKMA)は政策金利 である基準金利を25bp引き上げ、1.75%とした。香港は香港ドルを米ドルにペッ グさせている。 Goh氏は、アジア通貨は米利上げ後上昇しており、他のアジア地域で同様の対応が取 られることは見込んでいないと述べた。「来年にはマレーシア、韓国、フィリピン、シン ガポールが金融引き締めを開始する見通しだ」とした上で「ただそれは、米利上げに追随 したものというより、経済成長の加速に伴う部分が大きいだろう」と述べた。 この日、インドネシアとフィリピンで中銀の会合が行われる予定で、いずれも金利据 え置きが予想されている。 ウォン、バーツ、リンギは今年10%超上昇。シンガポールドルと台湾ドルT WD=TPは7%超上昇した。 0444GMT(日本時間午後1時44分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0444 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.62 112.53 -0.08 Sing dlr 1.3465 1.3462 -0.02 Taiwan dlr 29.983 30.026 +0.14 Korean won 1087 1090.7 +0.37 Baht 32.450 32.57 +0.37 Peso 50.410 50.48 +0.14 Rupiah 13565 13580 +0.11 Rupee 64.32 64.43 +0.18 Ringgit 4.076 4.085 +0.22 Yuan 6.609 6.6195 +0.16 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.62 117.07 +3.95 Sing dlr 1.3465 1.4490 +7.61 Taiwan dlr 29.983 32.279 +7.66 Korean won 1087 1207.70 +11.13 Baht 32.450 35.80 +10.32 Peso 50.410 49.72 -1.37 Rupiah 13565 13470 -0.70 Rupee 64.315 67.92 +5.61 Ringgit 4.076 4.4845 +10.02 Yuan 6.609 6.9467 +5.11 (覧ください)