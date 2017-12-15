［東京 １５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Monday, 18 December, 2017 0850 12月日銀短観・企業の物価見通し 0850 12月日銀短観の全容 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 鉄連会長会見 1430 枝野立憲民主党代表会見（日本外国特派員協会） 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 19 December, 2017 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（１月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 18:10 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 20 December, 2017 All Day 日銀金融政策決定会合１日目 0850 7─9月期資金循環統計（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 １１月粗鋼生産速報（鉄連） 1600 日本：１１月のコンビニ売上高 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 21 December, 2017 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1430 日本商工会議所会頭会見 1530 日本取引所グループ 清田ＣＥＯ 定例会見 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 カタルーニャ州議会選挙 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 22 December, 2017 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1500 ニトリホールディングス ３―１１月期決算 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Monday, 25 December, 2017 1600 高島屋 ３―１１月期決算 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ブラジル、香港、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーラ ンド（以上、クリスマス） Tuesday, 26 December, 2017 Time Unknown 黒田日銀総裁講演（経団連会館） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０・３１日分） 0850 11月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 ◇休場 英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、香港（以上、ボクシングデー）イ ンドネシア、南アフリカ Wednesday, 27 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省５年債・変動金利２年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 28 December, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here