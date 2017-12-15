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来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
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来年早期に物流施設で省人化実験＝ヤマト運輸社長
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#マーケットアイ
December 15, 2017 / 2:55 AM / in 2 days

イベントダイアリー

2 分で読む

    ［東京　１５日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Monday, 18 December, 2017

0850    12月日銀短観・企業の物価見通し 
0850    12月日銀短観の全容 
1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1300    鉄連会長会見 
1430    枝野立憲民主党代表会見（日本外国特派員協会） 
1530    経団連会長会見 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


Tuesday, 19 December, 2017

1030    日本：流動性供給入札 
1030    日本：２年利付国債（１月債）の発行予定額等 
1245    日本：流動性供給入札結果 
1700    日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 

●海外分●
◇イベント
00:30    豪中銀理事会議事要旨
18:10　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加
    
◇決算予定

◇休場
    

Wednesday, 20 December, 2017

All Day
日銀金融政策決定会合１日目 

0850    7─9月期資金循環統計（日銀） 
1020    日本：国庫短期証券の入札発行 
1235    日本：国庫短期証券の入札結果 
1400    １１月粗鋼生産速報（鉄連） 
1600    日本：１１月のコンビニ売上高 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


Thursday, 21 December, 2017

All Day    
日銀金融政策決定会合２日目 
    
0850    日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 
1430    日本商工会議所会頭会見 
1530    日本取引所グループ　清田ＣＥＯ　定例会見 

●海外分●
◇イベント
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動５年債入札
カタルーニャ州議会選挙
    
◇決算予定

◇休場

    
Friday, 22 December, 2017

1030    日本：流動性供給入札 
1245    日本：流動性供給入札結果 
1500    ニトリホールディングス　３―１１月期決算
1700    日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


Monday, 25 December, 2017

1600    高島屋　３―１１月期決算

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場
米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ブラジル、香港、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド（以上、クリスマス）


Tuesday, 26 December, 2017

Time Unknown
黒田日銀総裁講演（経団連会館） 

0850    日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０・３１日分） 
0850    11月企業向けサービス価格指数（日銀） 

●海外分●
◇イベント
18:00    米財務省２年債入札

◇決算予定

◇休場
英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、香港（以上、ボクシングデー）イ
ンドネシア、南アフリカ


Wednesday, 27 December, 2017

●海外分●
◇イベント
18:00    米財務省５年債・変動金利２年債入札

◇決算予定

◇休場


Thursday, 28 December, 2017

0850    日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分） 

●海外分●
◇イベント
18:00    米財務省７年債入札

◇決算予定

◇休場

   
    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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