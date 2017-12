UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝大半が狭いレンジで推移、ルピー上昇

(情報を更新しました) [15日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半が狭いレンジでの値動きとなっ ている。軟調な株式市場や新たな材料が不足していることが背景。ただインドルピーは、 グジャラート州の州議会選挙で与党が勝利するとの見方を受けて上昇している。 ルピーはドルに対して0.5%近く上昇。出口調査によると、モディ首相の 与党インド人民党(BJP)はグジャラート州の州議会選挙で勝利する可能性が高い。た だ結果発表を控えて慎重ムードは続いている。 インドネシアルピアとフィリピンペソは横ばい。両国の中銀は予想 通り政策金利を据え置いた。 週間ベースでは、大半のアジア通貨は上昇する見込み。 一部アナリストは、米税制改革の進展がアジア通貨の支援材料となるとみている。 マッコーリー・バンクのニザム・イドリス氏(戦略・債券・為替責任者)は「税制改 革は米国の需要にとってよいもので、アジアの輸出にもよい。このため、ドルは(来年は )アジア通貨に対して力強く推移しないかもしれない」と述べた。その上で「ドルは主要 通貨に対しては上値の余地がある」との見解を示した。 年末の時期の利益確定売りも、アジア通貨の上昇を抑えている。 0629GMT(日本時間午後3時29分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.20 112.38 +0.16 Sing dlr 1.3464 1.3455 -0.07 Taiwan dlr 29.994 30.006 +0.04 Korean won 1088 1089.1 +0.11 Baht 32.530 32.5 -0.09 Peso 50.460 50.47 +0.02 Rupiah 13573 13575 +0.01 Rupee 64.11 64.34 +0.37 Ringgit 4.083 4.083 +0.00 Yuan 6.607 6.6095 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.20 117.07 +4.34 Sing dlr 1.3464 1.4490 +7.62 Taiwan dlr 29.994 32.279 +7.62 Korean won 1088 1207.70 +11.01 Baht 32.530 35.80 +10.05 Peso 50.460 49.72 -1.47 Rupiah 13573 13470 -0.76 Rupee 64.105 67.92 +5.95 Ringgit 4.083 4.4845 +9.83 Yuan 6.607 6.9467 +5.14 (覧ください)