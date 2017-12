UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝インドルピーが下げ幅縮小、州議会選で与党勝利へ

(内容を更新しました) [18日 ロイター] - アジア通貨市場では、売りが先行 したインドルピーが下げ幅を縮小。モディ首相の地元である西部 グジャラート州での州議会選挙で、与党が過半数を十分上回るこ とが確実となった。 初期段階の開票では、与党・インド人民党(BJP)と主要 野党・国民会議派が接戦となっていたため、ルピーは0 350GMT時点で一時1.1%下落。1日の下げとしては5月 18日以来の大きさとなっていた。 その後のテレビ局3局の予測によると、BJPは100議席 以上を獲得したもようだ。 ルピーは0546GMT(日本時間午後2時46分)時点で 0.1%安。 メイバンクの外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「グジャラート州の選挙は、世論のバロメーターのようなも のだ」と指摘。「モディ首相が勝利する見込みとなり、予想外の 結果になるとの懸念が払しょくされた」と述べた。 国政選挙は2019年半ばまでに実施される見通し。 他のアジア通貨の大半は下落。米国の税制改革法案を巡り、 共和党指導部が法案が可決されるとの見方を示し、米ドルが上昇 した。採決は19日に実施され、週内にトランプ大統領が署名す る運びとなる見込み。 多くの投資家は、減税により米経済の成長が支援され、連邦 準備理事会(FRB)による利上げが加速、米ドルの上昇につな がると予想している。 マレーシアリンギとタイバーツは約0.2 %安。台湾ドルとシンガポールドルは約0.1 %安。 反面、ウォンとフィリピンペソは小幅 高。 0552GMT(日本時間午後2時52分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.65 112.57 -0.07 Sing dlr 1.3485 1.3482 -0.02 Taiwan dlr 30.002 29.992 -0.03 Korean won 1089 1089.8 +0.06 Baht 32.570 32.5 -0.21 Peso 50.430 50.445 +0.03 Rupiah 13580 13577 -0.02 Rupee 64.13 64.04 -0.14 Ringgit 4.085 4.078 -0.17 Yuan 6.612 6.6080 -0.06 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.65 117.07 +3.92 Sing dlr 1.3485 1.4490 +7.45 Taiwan dlr 30.002 32.279 +7.59 Korean won 1089 1207.70 +10.89 Baht 32.570 35.80 +9.92 Peso 50.430 49.72 -1.41 Rupiah 13580 13470 -0.81 Rupee 64.130 67.92 +5.91 Ringgit 4.085 4.4845 +9.78 Yuan 6.612 6.9467 +5.06 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Indian rupee pares losses on Gujarat vote resul t; other Asian currencies slip インド西部グジャラート州議会選挙で与党勝利、首相お膝元=報 道 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)